كريستوفر نولان.. 5 أفلام يُضيفون اسمه بقائمة أفضل 100 فيلم في القرن الـ21

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 10:21 مساءً - شهدت الأيام الماضية الإعلان عن قائمة أفضل 100 فيلم عالمي في القرن الـ21 والذي بدأ مع مطلع الألفية الجديدة، وجاء اختيار تلك الأفلام السينمائية بناءَا على مُشاركة أكثر من 500 من صُناع الأفلام ونجوم السينما والنقاد المؤثرين من هوليوود وحول العالم، وجاءت الأفلام التي تم إختيارها وصدرت منذ الأول من يناير 2000، وحتى بداية العام ضمن استفتاء لصحيفة "نيويورك تايمز".

كريستوفر نولان يحجز مكانه بالقائمة من خلال فيلمين

وقد ضمت قائمة أفضل 100 فيلم في القرن الـ21 عددًا من كبار المُخرجين ونجوم السينما العالمية والذين قد قدموا أفلامًا سينمائية أثرت السينما العالمية، وجاء من أبرزهم المُخرج العالمي كريستوفر نولان.

ويعد المخرج كريستوفر نولان واحدًا من كبار المُخرجين بالسينما العالمية خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في تقديم العديد من الأفلام السينمائية والتي حازت على إعجاب وإشادة الجمهور والنقاد على حد سواء.



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وكان قد بدأ المُخرج كريستوفر نولان مسيرته مع الإخراج السينمائي مع نهاية فترة التسعينيات من خلال فيلم "Following" والذي تم عرضه عام 1998، وقدم 14 فيلم سينمائي من إخراجه وشارك في كتابة بعض الأفلام السينمائية أيضًا، كما كان له بصمة خاصة به من خلال عالم أفلام الأبطال الخارقين وبشكل خاص "BatMan" حيث أخرج 3 أفلام من سلسلة أفلامه السينمائية.

ما بين الجريمة والسيرة الذاتية والأبطال الخارقين.. كريستوفر نولان بقائمة أفضل 100 فيلم

وكان قد تم اختيار 5 أفلام سينمائية للمخرج كريستوفر نولان قدمها خلال الربع الأول من القرن الـ21 ضمن قائمة افضل 100 فيلم والتي تنوعت ما بين "الأكشن" والجريمة وعالم الأبطال الخارقين والسيرة الذاتية وهي:

فيلم Memento

تم عرض الفيلم عام 2000 ودارت أحداثه في إطار من التشويق حول مُحقق جرائم سابق يُدعى "ليوناردو" يقوم بالبحث عن قاتل زوجته ويُصاب بضربة على رأسه تفقده القدرة على تذكر الأحداث القريبة، مما يجعله لا يستطيع تجميع بعض الأدلة عن جريمة قتل زوجته، ويقرر أن يستعين بكتابة العديد من الملاحظات والصور مستخدمًا الوشوم على جسده ليذكر نفسه.

فيلم The Dark Knight

يعد فيلم "The Dark Knight" من أبرز أفلام سلسلة BatMan وقد حقق الفيلم شهرة عالمية ونال العديد من الجوائز من أبرزها الأوسكار، غولدن غلوب وقدم تم عرض الفيلم عام 2008.



وقد تناول الفيلم الذي شارك في كتابته المخرج كريستوفر نولان فلسفة قديمة وهي الصراع بين الخير والشر ولكن بمفهوم عميق مما ساهم في نجاح الفيلم على مستوى العالم وجعله واحدًا من أهم الأفلام في التاريخ.

فيلم Inception

عام 2010 تعاون المخرج كريستوفر نولان مع النجم العالمي ليوناردو دي كابريو من خلال فيلم "Inception"، ودارت أحداث الفيلم حول شخصية "كوب" وهو عميل من طراز خاص ومستوى رفيع للغاية، ويقوم بتجنيده رجل أعمال ثري يُدعى "سايتو" ليقوم بالتسلل إلى عقل أحد منافسيه بمساعدة جهاز خاص ويقوم بزرع فكرة داخل عقل الرجل والتي تبدو وكأنها تأتي من داخله هو نفسه وليست من الخارج، لتستمر أحداث الفيلم في إطار من الغموض.

فيلم Interstellar

كما يأتي أيضًا ضمن الأفلام التي تم اختيارها فيلم "Interstellar" والذي تم عرضه عام 2014، ودارت أحداثه ضمن الأفلام التي تتناول موضوع أحداث نهاية العالم، حيث تنتشر الأتربة في بقاع اﻷرض والأمراض التي تضرب الموارد الطبيعية ليُصبح الجنس البشري معرض للفناء بسبب نقص الطعام وانتشار الأوبئة، لذلك يسعى مجموعة من المستكشفين بقيادة رائد فضاء يُدعى "كوبر" إلى السفر في رحلة فضائية مجهولة من أجل البحث عن كوكب آخر يصلح للحياة من أجل إنقاذ البشرية.

فيلم Oppenheimer

يعد فيلم "Oppenheimer" واحدًا من أبرز الأفلام السينمائية التي تم عرضها عام 2023 وتعاون من خلالها المخرج كريستوفر نولان مع النجم العالمي كيليان مورفي، وقد تناول الفيلم السيرة الذاتية للعالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر، وقد حصد الفيلم العديد من الجوائز ومن أبرزها جائزة الأوسكار أفضل فيلم وأفضل إخراج لـ كريستوفر نولان.



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