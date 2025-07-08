أنغام تفتتح مهرجان العلمين 2025 وتظهر لأول مرة بعد أزمتها الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 10:21 مساءً - تفتتح الفنانة أنغام فعاليات مهرجان العلمين 2025، بأحيائها حفلاً غنائياً كبيراً يوم الجمعة الموافق 18 يوليو، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، ليكون هذا الظهور الأول لـ أنغام على المسرح بعد الأزمة الصحية التي عانت منها مؤخراً واستدعت دخولها المستشفى لاجراء الفحوصات اللازمة.

تفاصيل مهرجان العلمين في دورته الثالثة

ينطلق مهرجان العلمين في دورته الثالثة يوم الجمعة 18 يوليو، ويستمر على مدار 6 أسابيع، وتحيي أنغام أولى حفلات المهرجان صحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، فيما يحيي تامر حسني ثاني حفلات الدورة الثالثة يوم الجمعة 25 يوليو، وفى ثالث حفلات المهرجان يوم 1 أغسطس سيكون الجمهور على موعد مع حفل الفنان عمرو دياب، فيما تحيي أصالة رابع الحفلات يوم 7 أغسطس.

https://www.instagram.com/p/DLrtBzJNAII/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLrtBzJNAII/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLrtBzJNAII/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قد تحب قراءة.. 5 ألبومات غنائية في يوليو الجاري لكبار النجوم.. تعرفوا على الموعد

وتستمر حفلات مهرجان العلمين 2025، بإحياء الفنان تامر عاشور حفلاً يوم 8 أغسطس، ويحيي المطرب مروان بابلو والمطرب ليجاسي، حفلاً يوم الجمعة 15 أغسطس المُقبل، وللعام الثاني على التوالي يشارك المطرب ويجز، بحفلاً 22 أغسطس، فيما يختتم فريق كايروكى حفلات مهرجان العلمين 2025 وذلك يوم 29 أغسطس.

أنغام تتعرض لوعكة صحية ودخولها المستشفى

وكانت الفنانة أنغام قد كشفت عن تعرضها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى خلال الأيام الماضية لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة ON، مؤكدة أنها أخفت خبر مرضها عن كل من حولها حتى أفراد أسرتها.

وأوضحت أنغام أنها لم تبلغ أحدا بمرضها لأنه جاء بشكل طارئ قائلة: "أنا تعبت فجأة أثناء جلوسى في المنزل يوم الأربعاء الماضي، ودخلت المستشفى بعد ذلك بيومين وتحديداً السبت الماضي، وكنت فاكرة أني هروح أتناول بعض المسكنات وينتهى الموضوع ولكن ما حدث أن الأمر تطلب بقائي في المستشفى، والحمد لله الموضوع ان شاء الله بسيط ولكن يحتاج استشارات كثيرة وصبر طويل".

اطلعى على.. أنغام تبكي بعد اتهامها بتدبير حملة الهجوم على شيرين: كفاية ظلم وأنا مش حسكت

آخر حفلات أنغام الغنائية

يذكر أن آخر حفلات أنغام الغنائية كانت الشهر الماضي، ضمن مهرجان "ليلة عمر"، حيث شهد الحفل حضورًا كامل العدد، وقدمت أنغام مجموعة من أبرز أغانيها التى لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وأعربت أنغام على هامش الحفل عن سعادتها بالغناء أمام جمهورها فى الكويت، وحرصها على لقاء جمهورها والجاليات العربية..

وقدمت أنغام أكثر من 25 أغنية على فقرتين، وهي كالتالى: عمري معاك، وبقالك قلب، حالة خاصة، أساميك الكتيرة، هو أنت مين، إيه الأخبار، خليك معاها، سيبك أنت، اسكت، ونفضل نرقص، القلوب أسرار، ماكنش وقته، تيجي نسيب، أدور، ليه سيبتها، حيران، حتة ناقصة، مبتعلمش، مجبش سيرتي، دلوقتى أحسن، راح تذكرني، هتمناله الخير، اتجاه واحد، واحدة بتحبك، بخاف أفرح، فنجان النسيان، طول ما أنت بعيد، خلى بكرة، سيدى وصالك، ياريتك فاهمني.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».