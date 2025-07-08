ميرنا جميل تتصدر الترند بعد الكشف عن موهبتها في الرسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 10:21 مساءً - تصدرت الفنانة ميرنا جميل مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد كشفها عن موهبتها في الرسم، والتي لم يكن يعرفها سوى عدد محدود من جمهورها، ويأتي ذلك في الوقت الذي يثار فيه الجدل حول الإعلامية مها الصغير بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، ونسب لوحات فنية عالمية لنفسها.

ميرنا جميل تبرز موهبتها في الرسم

ميرنا جميل كانت قد نشرت منذ فترة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطع فيديو تبرز فيه أحدث لوحاتها الفنية معلقة عليها: "أحدث أعمالي رائحة الليمون"، وانتشرت رسومات ميرنا جميل بشكل لافت عبر صفحات السوشيال ميديا، ونالت إعجاب كثير من المتابعين الذين أشادوا بإحساسها الفني وقدرتها على التعبير بالرسم، مما أضاف جانبا جديدًا ومميزاً إلى شخصيتها الفنية.

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آخر نشاطات ميرنا جميل الفنية

وفي سياق آخر تعيش ميرنا جميل نشاطاً فنياً في الوقت الحالي، حيث تستعد لتصوير فيلمين جديدين الأول بعنوان "الكراش" ويجمعها بالفنان أحمد داود ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة نيوسنشري للمنتج زيد الكردي، ومن المقرر انطلاق التصوير قريبًا بعد الانتهاء من كافة التحضيرات والتعاقد مع باقي أبطاله

كما تنتظر ميرنا جميل بدء تصوير فيلم "الساحل الشرير" مع الفنان علي ربيع والمؤجل تصويره في الوقت الحالي بسبب مرور مخرج العمل سامح عبد العزيز بوعكة صحية شديدة استدعت احتجازه فى المستشفى، والفيلم يشارك في بطولته: أوس أوس، هالة فاخر، إيمان السيد، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف فادى أبو السعود وإخراج عمرو صلاح.



وتعود ميرنا جميل إلى السينما بعد غياب سنوات حيث ركزت تواجدها خلال الفترة الماضية على الدراما التليفزيونية والمسرح، حيث كان آخر تواجد سينمائى لها في فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن احمد ورجاء الجداوى وبيومى فؤاد وتم عرضه عام 2020.



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وفي نفس السياق بدأت ميرنا جميل مؤخراً تصوير دورها في الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" بعد سلسلة من التأجيلات بسبب انشغال الأبطال والمخرج بأعمال أخرى، والعمل من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

آخر أعمال ميرنا جميل الدرامية

يذكر أن آخر أعمال ميرنا جميل الدرامية جاءت خلال مسلسل "البيت بيتي 2" والذي قام ببطولته بجانب ميرنا جميل عدد من النجوم أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، وأحمد بدير، وغيرهم.

مسلسل "البيت بيتي 2" تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز؛ طرد هذه الأرواح وبيع القصر. والمسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.



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