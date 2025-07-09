شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغنى تستقبل واجب العزاء وتطلب عدم التغطية والتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الفنانة هبة عبد الغني لمسجد الحامدية الشاذلية لتلقى عزاء والدتها، والتي وافتها المنية أول أمس الأحد بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع جنازتها ودفن جثمانها فى مسقط رأسها بمدينة قويسنا فى محافظة المنوفية.

وأعلنت الفنانة هبة عبد الغني رغبتها هى وأسرتها فى عدم تغطية وتصوير عزاء عزاء والدتها مقدمة اعتذارها للصحفيين والمصورين الذين حرصوا على التواجد لتغطية الغزاء، وطلبت احترام رغبة الأسرة والحفاظ على خصوصيتهم.

وكانت الفنانة هبة عبد الغني، نعت والدتها عقب وفاتها قائلة: "لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم حبيبتي وأمي وبنتي و صاحبتي مشيت، توفت إلي رحمة الله تعالي أمي العزيزة العالية الصابرة الحمولة ، هدي عبد المحسن عطوة رجاء الدعاء بواسع رحمته ومغفرته ادعولها باستقبال المحبين أشهد الله أنها أحبته وأحبت رسوله، مع السلامة يا حبيبتي يا بهجة الدنيا اسألكم الدعاء".

وطلبت الفنانة هبة عبد الغنى من متابعيها الدعاء لوادتها فى أيامها الأخيرة من خلال منشور على حساباتها بالسوشيال ميديا، حيث كتبت: "أرجوكم افتكروا أمي في صلاتكم، بقالها يومين في العناية المركزة، حالتها معقدة، بس رحمة ربنا أكبر من كل شيء، دعواتكم ربنا يعفو عنها ويردها بخير ويرفع عنها الألم هي وكل مريض، اللهم آمين.

‎من آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني كان مسلسل المداح، وتدور أحداث مسلسل "المداح 5" حول صابر المداح الذي يستمر في محاربة الجن، ويسعى بكل عزيمة للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات.

‎المسلسل من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي.