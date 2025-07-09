شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الثقافة والخارجية فى افتتاح "الملك لير" على المسرح القومى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، والدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، ولفيف من الفنانين والإعلاميين على حضور العرض المسرحي الملك لير، للنجم يحيي الفخراني، والذي قدم على المسرح القومي.



"الملك لير"، هي رائعة الكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير، من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعدد كبير من النجوم منهم طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله ،إيمان رجائى، ريم عبدالحليم، طارق شرف ، محمد العزايزي ،عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى ( كاجو )، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية،ترجمة فاطمه موسى، إخراج شادى سرور، ويُعرض أيام الخميس، الجمعة، السبت، والأحد من كل أسبوع.

وكان قد قال النجم يحيي الفخراني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض: أحب أشكر بعض الناس الذين لهم فضل عليّ، وهم: الدكتور فاروق حسني والدكتورة هدى وصفي، والفنان الراحل محمود ياسين، فأنا أتذكر المحادثة التي دارت بيني وبين محمود ياسين، بعد أن تولى مدير المسرح القومي، وطلب مني أن أقف بجانبه وأقدم مسرحية ع المسرح القومي، وبالفعل قدمنا حينها مسرحية "البهلوان"، فأنا أعشق هذا المكان، ويوم حريقه أتذكر أنني دخلت في نوبة حزن، وظللت أكثر من شهر لا أستطيع أن أذهب لمنطقة العتبة.



مسرحية الملك لير



جانب من عرض مسرحية الملك لير