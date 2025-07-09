شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبتى ملاك الأغنية الوحيدة من كلمات أمير طعيمة بألبوم الهضبة "ابتدينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الهضبة عمرو دياب، متصدرالتريند بأحدث ألبوماته الغنائية، والذى يحمل عنوان "ابتدينا"، والكل يتحدث عن الأغانى و الكلمات، وطرحه عبر موقع "يوتيوب"، الخميس الماضى، ونال إشادات واسعه من قبل الجميع.

وأغنية حبيبتى ملاك، الأغنية الوحيدة من كلمات أمير طعيمة و ألحان عمرو دياب و أحمد إبراهيم في الألبوم الجديد للهضبة.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل"، كما يشهد الألبوم مشاركة أولاد عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.

