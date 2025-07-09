شكرا لقرائتكم خبر عن منة القيعى بين "يا بخته" مع الهضبة و"كلام فارغ" مع أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت الشاعرة الغنائية منة عدلى القيعى مع النجم عمرو دياب خلال ألبومه الجديد "ابتدينا"، من خلال أغنية "يا بخته"، وهي من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتعاونت مع النجمة أصالة في ألبومها الجديد " ضريبة البعد" بأغنية كلام فارغ ومن ألحان النجم تامر عاشور.

وطرح الهضبة عمرو دياب الألبوم الجديد الخميس الماضى، ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة أولاد عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

كما طرحت المطربة أصالة ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" الخميس الماضى عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة ما بين الطابع الرومانسي والدرامي، مما يعكس تعدد ألوانها الفنية.

يضم ألبوم "ضريبة البعد" مجموعة من الأغاني التي تمزج بين الطابع العاطفي والطربي، ومن أبرزها: "كلام فارغ" من ألحان تامر عاشور، بالإضافة إلى أغاني مثل "ضريبة البعد" (الأغنية التي تحمل اسم الألبوم)، "اكتفاء بالنفس"، "ما وحشتكش"، "العنب الساقع"، "حوسة إيه دي"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، "حبة حبة" و"متوحشة".

شارك في الألبوم نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم الشاعر محمود عليم، الشاعرة منة القيعي، الملحن كلازا، مصطفى حدوتة، الشاعر أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد، أحمد حسن رؤؤل، عمرو الشاذلي، والملحن الراحل محمد عبد المجيد، بالإضافة إلى إسلام الجريني وجابر جمال. كما يتضمن الألبوم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، مما يضفي على العمل طابعًا تراثيًا مميزًا.

وتُعتبر أصالة من أشهر الأصوات العربية التي حافظت على مكانتها الفنية عبر سنوات طويلة، حيث نجحت في تجديد نفسها باستمرار مع الحفاظ على هويتها الموسيقية التي أحبها الملايين حول العالم.