كيت ميدلتون تُكرم الأميرة ديانا والملكة إليزابيث أثناء استقبالها الرئيس الفرنسي في زيارته لبريطانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:19 صباحاً - دائماً ما تُعد كيت ميدلتون رمزاً للأناقة الملكية، وتتعمد أن تجمع بين البساطة والرقي في إطلالاتها؛ سواء كانت إطلالة عصرية في جولاتها الملكية، أو التي تعتمدها في المناسبات الملكية رفيعة المستوى. وكان لاستقبالها مع زوجها الأمير ويليام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون مثال في ذلك؛ حيث سارت على درب الأميرة ديانا في إطلالتها.

كيت ميدلتون تعتمد هذه الإطلالة للمرة الأولى

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استقبلت كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام يوم أمس الثلاثاء 8 يوليو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون، في زيارتهما الرسمية إلى المملكة المتحدة، وقد لفتت أميرة ويلز الأنظار- كعادتها دائماً- بإطلالتها، لكن إطلالتها هذه المرة كانت فريدة؛ حيث اعتمدت للمرة الأولى علامة "كريستيان ديور" التجارية؛ لتنضم إلى مجموعة داخل العائلة المالكة بارتداء العلامة الفرنسية، ونسقت إطلالتها مع أقراط كولينجوود اللؤلؤية الخاصة بالأميرة ديانا وعقد لؤلؤي ثلاثي الخيوط من مجموعة الملكة إليزابيث.

تألقت كيت بجاكيت مونتين روز دي فان بار من مجموعة 2024، المستوحى من الجاكيت الأصلي الذي صممه كريستيان ديور بنفسه عام 1947. وأكملت إطلالتها بقبعة من تصميم جيس كوليت.

العائلة المالكة البريطانية وعلامة ديور الملكية

ارتبطت العلامة التجارية بالعائلة المالكة البريطانية، وكانت أول منْ ارتدتها الأميرة مارغريت في فستان بمناسبة يوم ميلادها الحادي والعشرين عام 1951. وارتدت الأميرة ديانا من العلامة التجارية في فستان كحلي في حفل ميت غالا عام 1996، وحملت حقيبة يد سمّتها العلامة لاحقاً باسمها "ليدي ديور"، وحملتها الملكة كاميلا في بعض النزهات الصيف الماضي.

أيضاً ارتدى الأمير هاري وميغان ماركل من العلامة الفرنسية في السنوات الأخيرة، في مناسبات مهمة خلال فترة عملها كعضوة في العائلة المالكة.

كيت ميدلتون تتألق في مأدبة رسمية للرئيس الفرنسي

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انضمت كيت ميدلتون إلى أفراد العائلة المالكة البريطانية في مأدبة رسمية يوم أمس، أُُقيمت تكريماً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون، خلال زيارتهما الرسمية إلى المملكة المتحدة. وقاد الملك تشارلز والملكة كاميلا الحفل الذي انضم إليهما فيه مع كيت ميدلتون؛ زوجها الأمير ويليام، وارتدوا جميعاً ملابس أنيقة لهذه المناسبة الملكية.

وقد التقط أمير وأميرة ويلز صورةً رائعةً لهما معاً، ونشراها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبا: "مستعدان لما يُتوقع أن يكون مأدبة رسمية رائعة هذا المساء في وندسور".

كانت آخر مرة ارتدت فيها كيت ميدلتون تاجاً في ديسمبر 2023، عندما اختارت تاج "عقدة العشاق" الخاص بالملكة ماري في حفل الاستقبال الدبلوماسي السنوي في قصر باكنغهام. وكان آخر ظهور لها في مأدبة رسمية في نوفمبر 2023 خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية والسيدة الأولى. وهناك، ارتدت تاج "ستراثمور روز"، الذي لم يُرتدَ منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

في ديسمبر من عام 2024، وعلى الرغم من انضمامها إلى الأمير ويليام في الترحيب بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، لم تحضر كيت مأدبة الدولة مع أفراد العائلة المالكة الآخرين في وقتٍ لاحق من ذلك المساء.

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