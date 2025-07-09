220 يوم يتصدر الترند بعد طرح الإعلان الرسمي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 11:49 صباحاً - تم طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "220 يوم" استعدادا لعرضه يوم 31 يوليو الجاري على إحدى المنصات الرقمية.

برومو 220 يوم

بعد ساعات قليلة من طرح الإعلان عبر تطبيق شاهد التابع لمجموعة قنوات mbc، تصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي لانتظار الجمهور ثنائية كريم فهمي وصبا مبارك بعد غياب، وظهر الثنائي في البرومو وهما يعيشان حياة زوجية مستقرة ثم يشوبها العديد من الخلافات التي يحاولان تجاوزها لاستكمال حياتهما، واللافت للانتباه أن الثنائي ظهرا في نهاية البرومو وهما في مرحلة عمرية متقدمة.

يُشار إلى صبا مبارك تفرغت لهذا العمل بشكلٍ كبير حتى أنها تخلت عن المشاركة في الموسم الثاني من مسلسل "وتر حساس" على الرغم من النجاح الجماهيري اللافت الذي حققه هذا العمل وقت عرض الموسم الأول وأكدت أنها تنشغل بأعمال فنية جديدة كان من بينها مسلسل 220 يوم.

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مسلسل 220 يوم

تدور أحداثفي إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل كمديرة مكتبه، ويسعيان بشكلٍ دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي،صبا مبارك، حنان سليمان،علي الطيب،عايدة رياض،يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، ومن تأليف محمود زهران،سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.

كشفت بطلة العمل الفنانة صبا مبارك في وقتٍ سابق عن سعادتها بتجدد التعاون مع كريم فهمي بعد سنوات، وأكدت أن الجمهور يحب رؤيتهما معاً، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققاه معا في مسلسل "حكايات بنات"، الذي عُرض أول أجزائه في رمضان عام 2012، وحقق وقتها نجاحاً كبيراً. وكان المسلسل من تأليف باهر دويدار. وإخراج حسين شوكت. وشارك فيه عددٌ كبير من النجوم، أبرزهم: ريهام أيمن، حورية فرغلي، دينا الشربيني، وآخرون.

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