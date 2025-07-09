شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون النجمة الأكثر ربحا بسبب Jurassic World: Rebirth والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون الممثلة الرئيسية الأكثر ربحًا فى هوليوود بعد نجاح فيلم Jurassic World Rebirth.

تظهر النجمة في أحدث جزء من سلسلة أفلام Jurassic - الذي عُرض في دور السينما الأسبوع الماضي - بدور أخصائية عمليات سرية تُدعى زورا بينيت، حيث تقود رحلة استكشافية إلى جزيرة استضافت تجارب Jurassic Park.

وقد تأكد أنه بفضل إيرادات الجزء الثاني حتى الآن، والتي بلغت 322 مليون دولار عالميًا، فإن جوهانسون تتربع على رأس قائمة أعلى الممثلات الرئيسيات ربحًا على الإطلاق، بإيرادات بلغت 14.8 مليار دولار في شباك التذاكر لأفلامها طوال مسيرتها المهنية، سواءً في الأدوار الرئيسية أو الجماعية، وفقًا لموقع The Numbers.

وبذلك تتقدم على زملائها من نجوم مارفل، صامويل إل جاكسون، وروبرت داوني جونيور، وكريس برات - الذي لعب دور البطولة أيضًا في أفلام Jurassic World السابقة.

بالإضافة إلى ذلك يبدأ فيلم Jurassic World Rebirth الذي تبلغ مدته 133 دقيقة، والذى طرح فى دور العرض منذ يوم 2 يوليو الجارى، أحداثه بعد سنوات من انتهاء فيلم Dominion، ويأخذنا إلى عالم سئم من جاذبية الديناصورات.

وبالتالي فإن العدد القليل المتبقي بين البشر بدأ في الانقراض، والمكان الوحيد على الأرض الذي يزدهر فيه هو منطقة حول خط الاستواء، حيث يُحظر السفر البشري، ويروي قصة شركة أدوية تستعين بخبيرة عمليات سرية تُدعى زورا بينيت (سكارليت جوهانسون) لقيادة رحلة استكشافية إلى جزيرة معزولة استضافت سابقًا تجارب Jurassic Park.

ويؤدى ماهرشالا على دور دنكان، قائد فريق زورا، بينما يشارك في البطولة جوناثان بيلي، وروبرت فريند، ومانويل جارسيا رولفو، وإد سكراين، في منطقة الحجر الصحي في مهمة لاستخراج الحمض النووي للديناصورات لصالح شركة الأدوية التي تعمل بها شخصية فريند.

وبالتالى يُعد الفيلم في المقام الأول فيلمًا مستقلًا، مع القليل من السرد المشترك مع أفلام Jurassic World السابقة، كما أنه لا يُقدم بشكل مباشر إلى الأجزاء المستقبلية، ولهذا لا يتضمن الفيلم أي مشاهد بعد شارة النهاية.