شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: فيلمى مع السقا تجربة صعبة وأحمد نادر جلال قدم مجهودا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فهمى، لـ الخليج 365" عن كواليس فيلمه الجديد "أحمد وأحمد"، الذى يجمعه بالنجم أحمد السقا، مؤكداً أن العمل مرّ بتحديات كبيرة، سواء على مستوى الفكرة أو التنفيذ.

وقال فهمى: "الفكرة بدأت منذ أربع سنين، لما أحمد السقا كان بيشتغل على فكرة اسمها أحمد وأحمد، وكنت ظهرت معاه ضيف شرف فى فيلم الجولة الأخيرة، وبعدها قالّى: يلا نشتغل عليها تانى، وكان أحمد درويش هو اللي جاب لنا الفكرة، واتحمسنا لها جدًا".

وأضاف: "الفيلم كان صعبا، والمجهود اللي اتعمل فيه كان ضخما، لكن أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال بذلا مجهودا كبيرا جدًا، وإن شاء الله دا يبان في الفيلم ويعجب الناس".

واختتم فهمي مازحًا: "اسم الفيلم مش جاي من فراغ، عندنا أكتر من 7 أحمد في المشروع، من المنتج للمؤلف للأبطال وحتى المخرج".

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.