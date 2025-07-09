شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يكشف عن رحلته النفسية بعد معركته القانونية مع آمبر هيرد والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم العالمي جوني ديب بصراحة عن المعاناة النفسية العميقة التي مر بها بعد معركته القضائية الشهيرة مع طليقته الممثلة آمبر هيرد، مؤكدًا أنه اختار التخلى عن مشاعر الكراهية تجاهها، وفى حوار أجراه مع صحيفة The Telegraph، قال ديب: "قد يبدو هذا هراءً، لكن يمكن للمرء أن يتمسك بالكراهية حتى تُلهِم نوعًا من الخبث داخل رأسه، الكراهية مسئولية كبيرة جدًا لتحملها".

يُذكر أن آمبر هيرد كانت قد نشرت مقالًا في عام 2018 بعد طلاقهما اتهمت فيه ديب ضمنيًا بالعنف الأسري، مما أثّر سلبًا على سمعته المهنية، وأضاف نجم سلسلة قراصنة الكاريبى: "لكى أكره شخصًا، يجب أن أهتم به أولًا.. وأنا لا أهتم.. لماذا على أن أهتم؟ لأن البعض أساء إليّ؟ الكثير من الناس يُساء إليهم".

وأوضح ديب أن سبب رفعه قضية تشهير ضد هيرد كان دفاعًا عن نفسه، قائلاً: "لم أرغب بأن تكون كذبة سببًا في تحديد ما إذا كنت قادرًا على مواصلة صناعة الأفلام في هوليوود أم لا".

واختتم حديثه قائلاً: "مررت خلال تلك السنوات السبع أو الثماني برحلة داخلية قاسية ومؤلمة، هل كنت أفضل ألا أعيش هذه التجربة؟ بالتأكيد.. لكنني تعلمت أكثر مما كنت أحلم به".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة في ولاية فيرجينيا عام 2022 اعتبرت الطرفين مذنبين بالتشهير، لكن ديب حصل على تعويض قدره 10.35 مليون دولار، بينما حصلت هيرد على 2 مليون فقط، وقد انتهى النزاع بتسوية دفعت فيها هيرد مليون دولار لجوني ديب.