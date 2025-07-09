شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا بصورة نادرة لها في طفولتها

أشعلت الفنانة شيرين رضا مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول نشطاء على السوشيال ميديا صورة نادرة لها في طفولتها، ظهرت فيها مع ابنة عمتها الإعلامية دينا رامز وكان عمراهما ما بين العامين والثلاثة أعوام.

وأكد عدد من رواد مواقع التواصل عدم تغير ملامح شيرين منذ طفولتها مؤكدين أنها امتازت بملامحها الجميلة منذ طفولتها، كما أكدوا عدم تغير ملامح دينا رامز أيضاً، وأن الجمال صفة في العائلة.

كانت شيرين رضا قد حلّت ضيفةً على بودكاست "من غير فولو أب"، حيث كشفت عن رأيها في الحب والزواج، والصفات التي تكرهها في شخصيتها، مؤكدةً أنها لو قابلت رجلاً نسخة منها فلن تتزوجه، كما أدلت برأيها في الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي، كاشفةً عن خطوطها الحمر في التمثيل.

وقالت شيرين رداً على سؤال عن الصفة التي لن يتحمّلها أي رجل فيها: "قلّة أدبي"، وعن الصفة التي تفتقدها فنانات أخريات، قالت: "المرح".

وعما إذا كانت هناك خطوط حمراء في الأدوار التي تقدّمها، أكدت شيرين رضا أن لا خطوط حمراء في أدوارها. وعن الصفة التي تكرهها في الرجل الشرقي، قالت: "التحكّم". وعمّا إذا كانت قد كسرت التقاليد في حياتها الشخصية، أكدت أنها ترى أن ذلك أمر طبيعي، وأنها تكره التصرفات التي يقوم بها الناس عن جهل.

وعن نصيحتها لابنتها نور إذا عاشت نفس حياتها؛ قالت شيرين إنها لا يمكن أن تُملي على ابنتها أي أوامر، بل تتركها تخوض التجربة لتكتشف بنفسها.

وتشارك شيرين رضا في فيلم "في عز الضهر"، المعروض حاليًا في دور العرض السينمائي وهو بطولة: مينا مسعود، إيمان العاصي، محمود البزاوي، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، محمد عز، إيهاب فهمي، وكريم سرور... وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق حول رحلة صعود زعيم عصابات دولي يرتكب العديد من عمليات الاحتيال حول العالم.

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