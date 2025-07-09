غادة عبد الرازق تصدر بياناً رسمياً بعد اتهامها بالنصب على إحدى الشركات

القاهرة - الخليج 365
كشف المستشار القانوني للفنانة غادة عبد الرازق في بيان رسمي أصدرته بعد اتهامها بالنصب على إحدى الشركات، أن الفنانة كلفته باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من شهَّر بها أو تداول أي أخبار خاصة بها.
وجاء في البيان: "تهيب الفنانة غادة عبد الرازق بكافة الصحفيين المحترمين في تحري الدقة والحقيقة في نشر الأخبار التي لا تمت الى الحقيقة بصلة ولا تستند لأي حقائق أو أحكام قضائية وهى مجرد ادعاءات باطلة ليس لها دليل سوى أقول أناس مغرضة راغبة في الشهرة وكذلك صورتها أمام جمهورها التي تجله وتقدره وتحترمه وإزاء الأخبار المتواترة التي من شأنها الإضرار بها كفنانة مصرية لها قيمتها وحرصًا منها على مساحة الود والاحترام لكافة الصحفيين".
تابع البيان: "ولذلك نرجو عدم نشر أخبار تشير الى الفنانة دون دليل عليها إلا سوف نضطر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بنشر أو تداول أي أخبار خاصة بها".
واستكمل: "وعليه فقد تم تكليف مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بنشر أو تداول أي أخبار خاصة بها، سواء داخل مصر أو فرنسا دون مستند أو دليل".
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