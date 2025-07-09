شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكراه.. محيى عبد المحسن أجاد تمثيل الأدوار الثانوية وعمل مدقق لغة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محيي الدين عبد المحسن، الذي ولد في مثل هذا اليوم 9 يوليو عام 1940، وهو أحد الوجوه المميزة فى تاريخ الدراما والمسرح والسينما المصرية، على الرغم من عدم توليه البطولة أو أن يكن نجم شباك، لكنه استطاع بموهبة إجادة أي شخصية توكل إليه وتحويلها إلى شخصية رئيسية مؤثرة في العمل.

ولد محيى الدين عبد المحسن عويس في التاسع من يوليو عام 1940، بقرية الرقة الغربية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، وتلقى تعليمه الأساسي في قريته، ثم انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته الجامعية، حيث تخرج فى كلية الآداب بجامعة القاهرة، قسم اللغة العربية، في عام 1964، وكان لحبه الشديد للغة العربية أثرا بالغا عليه سواء من خلال إتقانه بعد الأدوار التاريخية والاهتمام بدقة مخارج الحروف ونطقها أو من خلال عمله كمدقق لغوي إلى جانب مسيرته التمثيلية.

امتدت مسيرة محيي الدين عبد المحسن الفنية لأكثر من أربعة عقود، شارك خلالها في أكثر من 200 عمل فني متنوع بين المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والمسرحيات، ولكن كانت بدايته الأولى والأساسية من مسرح الطليعة، وهناك تمكن من صقل موهبته، إلى جانب تقديمه عدد من الشخصيات البارزة في السينما والدراما.

اشتهر الفنان الراحل بتنوع أدواره وجرأته في تجسيد الشخصيات المركبة، ومن أبرز ما قدمه على الشاشة دور تاجر المخدرات في فيلم الكيف، إلى جانب أدائه المميز لأدوار "المعلم" و"القاتل" وغيرها من الشخصيات التي تطلبت حضورًا قويًا وموهبة خاصة، تعاون خلال مسيرته الفنية مع نخبة من نجوم الفن في جيله، وكذلك مع فنانين من الأجيال التالية، فشارك في أعمال إلى جانب نور الشريف، يحيى الفخراني، حسين فهمي، إلهام شاهين، حنان ترك، حسن الرداد، وجمال سليمان، ما يعكس استمرارية حضوره وتأثيره في الساحة الفنية.

ورغم معاناته مع المرض في سنواته الأخيرة، لم يتخلَّ عبد المحسن عن عشقه للتمثيل، حيث واصل العمل حتى الرمق الأخير، لدرجة أن آخر أعماله، مسلسل كيكا على العالي، تم عرضه بعد وفاته بعامين في عام 2014، ومن أبرز محطاته الفنية أيضًا أفلام الشيطان امرأة، العار، بنات إبليس، وامرأة هزت عرش مصر، إلى جانب أدواره المتميزة في مسلسلات رأفت الهجان، خالتي صفية والدير، امرأة من زمن الحب، وأوبرا عايدة، كما تألق على خشبة المسرح في أعمال مثل هاملت، الصعايدة وصلوا، ومسحوق ذكاء، مؤكداً تنوع تجربته وثراءها.