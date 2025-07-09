شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اتسلهم تشارلى تشابلن فيلمه الأيقونى The Gold Rush من صورة من كلوندايك والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل عشاق تشارلي تشابلن وصناع السينما والمهتمين بعالم الأفلام، بمرور 100 عام على عرض الفيلم الأيقوني حمى الدهب للراحل تشارلي تشابلن، حيث عرض العمل قبل قرن بالضبط، واستلهم تشابلن فكرة هذا الفيلم من صورة التُقطت خلال "حمى ذهب كلوندايك" في كندا عام 1896 وهى صورة من هجرة المئات لمنطقة كلوندايك في كندا.

وفي نفس السياق التاريخي، قدم تشابلن فيلم "حمى الذهب"، الذي يتتبع قصة "المتشرد" (The Tramp)، وهو منقب فقير وحيد، يعلق في عاصفة ثلجية ويضطر للاحتماء في كوخ منعزل مع مجرم مطلوب ومنقب آخر عن الذهب، بينما يهددهم الجوع، ولاحقًا، يقع المتشرد في حب فتاة تعمل في صالة رقص، مما يعقد حياته أكثر.

يعتبر فيلم تشارلي تشابلن فيلم "حمى الذهب" أو The Gold Rush، واحد من أعظم كلاسكيات السينما العالمية، وهو العمل الذي عرض في عام 1925، أي قبل 100 عام، ليعاد عرض الفيلم بعد ترميمه حفاظا عليه كواحد من أهم انتاجات السينما العالمية.

يضم الفيلم بعض المشاهد الأيقونية في أعمال تشابلن، مثل "مشهد أكل الحذاء" ورغم أن الفيلم صدر كعمل صامت في ذلك الوقت، إلا أن هناك نسخة أخرى قصيرة مع موسيقى تصويرية، أصدرها تشابلن بنفسه عام 1942.

أُنجزت معظم أعمال الترميم فى مؤسسة سينيتيكا دى بولونيا الإيطالية، وبالتعاون مع شركة mk2 Films، يقول جيان لوكا فارينيلى، مدير سينتيكا دى بولونيا: "نعمل على أعمال تشابلن منذ ما يقرب من 30 عاما، بهدف استعادة كل فيلم على حدة، بكل ما فيه من جمال تخيله مؤلفه، لقد رسّخ كل فيلم من أفلام تشابلن الروائية، وشكّل ثقافة، وغرس فى وجدان أجيال عديدة، ماذا يمكن أن يخبرنا تشابلن أيضا؟ للإجابة على هذا السؤال، علينا أن ننظر إلى أفلامه وندرك أن الجمهور المعاصر يضحك على نفس المشاهد التى ضحك عليها قبل مئة عام".