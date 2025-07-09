شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قوية لـ The Devil Wears Prada 2 مع انضمام نجوم جدد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة 20th Century Studios عن بدء تصوير الجزء الثانى من الفيلم الشهير The Devil Wears Prada، وسط حماس جماهيرى كبير بعد تأكيد عودة طاقم التمثيل الأصلى، وعلى رأسهم ميريل ستريب، آن هاثاواى، إميلي بلانت وستانلي توتشي.

وانضم إلى الجزء الجديد نخبة من النجوم، من بينهم لوسي ليو، جاستن ثيرو، بي. جاي. نوفاك، بولين شالاميه، سيمون آشلي، وكينيث براناه الذي سيلعب دور زوج شخصية ميراندا بريستلي (ستريب)، كما سيشارك أيضًا الكوميديان كاليب هيرون، ونجم برودواي كونراد ريكامورا، والممثلة هيلين ج. شين.

وتعود تريسي توماس بدورها كـ "ليلي"، صديقة آندي، إلى جانب تيبور رافيتز، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لمجلة "رانوَي" الخيالية. في المقابل، لن يعود أدريان جرينيه بدوره السابق كـ "نيت كوبر".

الفيلم الأصلي، الذي صدر عام 2006، مستوحى من رواية لورين وايزبرغر، التي عملت مساعدة لرئيسة تحرير مجلة Vogue السابقة، آنا وينتور. وتدور القصة حول آندي (هاثاواي)، الخريجة الطموحة التي تجد نفسها في عالم الأزياء القاسي كمساعدة لمحررة متسلطة.

تفاصيل القصة الجديدة لا تزال طي الكتمان، لكن وجود هذا الطاقم المميز يوحي بأن الجزء الثاني سيكون أكثر إثارة وتأثيرًا من سابقه.