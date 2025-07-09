هكذا تظهر تارا عماد في حكاية Just You من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:20 مساءً - بدأت الفنانة تارا عماد تصوير مشاهدها في حكاية "Just You" التي تتصدر بطولتها، وذلك ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، الذي انطلق تصويره الشهر الماضي للعرض خلال شهر أغسطس المقبل، ويعتمد على حكايات منفصلة، كل حكاية بفريق عمل مختلف من الفنانين والمؤلفين والمخرجين.

حكاية Just You من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

وحسب بيان صحفي من الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، فإن حكاية "Just You" مكونة من 5 حلقات، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي نفسي، حيث تقدم تارا عماد شخصية "سارة"، صحفية طموحة ومجتهدة، تظهر للجميع كشخصية قوية، لكنها في الحقيقة تعاني من هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجياً خلال الأحداث.

تارا عماد من كواليس حكاية Just You- الصورة من الشركة المنتجة



يمكنكِ قراءة: أحدثهم آسر ياسين... سفاحون ينتقلون من أروقة المحاكم إلى أوراق الدراما

تارا عماد تعبر عن سعادتها بالمشاركة في العمل

وأبدت تارا عماد سعادتها بالمشاركة في هذا المشروع، مؤكدة أن اسم المسلسل الرئيسي "ما تراه ليس كما يبدو" جذب انتباهها بشدة، لأنه يعبر عن واقع كثير من الأشخاص، ممن يُخفون مشاعرهم خلف قناع من الصلابة، موضحة أن الشخصية التي تقدمها في الحكاية تُعد من أصعب الأدوار التي خاضتها حتى الآن، لما تحمله من تحولات نفسية عميقة وتناقضات إنسانية.

وأشارت تارا عماد إلى أن خلفيتها الشخصية ساعدتها على فهم الدور الذى تقدمه في حكاية "Just You" بشكل أعمق، لاسيما أن والدتها كانت تعمل صحفية، كما أن لديها خبرات شخصية سابقة قريبة من الوسط الإعلامي، مما منحها واقعية في تجسيد "سارة" في العمل، لافتة إلى أن السيناريو المُحكم أيضاً كان عاملاً حاسماً في قرار مشاركتها.

تارا عماد من حكاية Just You - الصورة من الشركة المنتجة

تارا عماد ونبيل نور الدين من حكاية Just You - الصورة من الشركة المنتجة



قد تحبين قراءة: أرفض التعامل معه.. تارا عماد تثير الجدل حول علاقتها بوالدها



مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، ومكون من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، بفريق عمل مستقل، سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج، ويشارك تارا عماد في بطولة "Just You": عمرو جمال، بسمة داوود ووفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم.

تارا عماد تترقب عرض أحدث أفلامها "درويش"

يذكر أن تارا عماد تنتظر طرح فيلم "درويش" في دور العرض المصرية يوم 13 أغسطس المقبل، ويوم 28 من نفس الشهر فى الخليج وباقي دول العالم، ويأتي الفيلم من بطولة: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»