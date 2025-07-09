سيرين عبد النور توجه رسالة للفنان يزن السيد بسبب كليب عاملن عقدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:20 مساءً - وجّهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الشكر للفنان السوري يزن السيد، على مشاركته في كليب أحدث أعمالها الغنائية "عاملن عقدة" التي أطلقتها اليوم الأربعاء 9 يوليو، على موقع الـ"يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية. وجاءت الأغنية من كلمات منير بو عساف. ألحان الدكتور هشام بولس. توزيع باسم رزق. وإخراج الكليب جو بو عيد.

سيرين عبدالنور تشكر يزن السيد

وقد نشرت سيرين عبد النور صورة تجمعها بالفنان السوري يزن السيد، ومقطع فيديو من كواليس تصوير أغنية "عاملن عقدة" عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعبّرت عن سعادتها بمشاركة يزن السيد في الكليب؛ مؤكدة أن وجوده أعطى طابعاً خاصاً للعمل. حيث كتبت: "يزن أسعدتني بحضورك وفرّحني وجودك يللي ضاف نكهة خاصة ومميزة للكليب، شكراً من قلبي".

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كليب أغنية "عاملن عقدة" حمل طابعاً درامياً استعراضياً، وذلك في إطار لايت حيث تؤدي سيرين عبد النور دَور صاحبة مصبغة تديرها بطريقة بدائية، بينما يظهر يزن السيد بدَور شخص يأتي لتنظيف ملابسه؛ فتخاطبه سيرين حسب كلمات الأغنية بأنه مغرور ويرى نفسه له تأثير على أيّة امرأة. وتتطور العلاقة بينهما لتصل إلى زواجهما، ويظهر يزن في النهاية وهو يعمل في المصبغة، بينما تهتم سيرين بطفلهما.

إطلاق الكليب بالتزامن مع ذكرى زواجها الـ18

وجاء إطلاق سيرين عبد النور أحدث أعمالها الغنائية بالتزامن مع ذكرى زواجها الـ18؛ حيث احتفل زوجها فريد رحمة بهذه المناسبة السعيدة أمسِ الثلاثاء 8 يوليو، وتبادل الثنائي الرسائل الرومانسية؛ إذ نشر فريد صورة خاصة لهما بالأبيض والأسود، تُظهر علاقة الحب القوية التي تجمع بينهما، مع عبارة: "في عيد زواجنا الـ18، مازلتُ أشعر بأنني أكثر رجل محظوظ لأنكِ ملكي". لتردّ عليه سيرين بعبارة: "بحبك تتخلص الدنيا".

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وفي سياق آخر، انتهت سيرين عبد النور منذ فترة من تصوير عمل درامي جديد بعنوان "تيك تاك"، يجمعها بالفنان السوري أنس طيارة، وذلك في تجرِبة جديدة تقدَّم في 6 حلقات، لا تتعدى الحلقة الواحدة الدقيقتين فقط. والعمل من كتابة سارة عطا الله. وإخراج رندة علم. تدور أحداثه ضمن إطار بوليسي.



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