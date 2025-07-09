بعد الهنا اللي أنا فيه.. كريم محمود عبد العزيز يكرر التعاون مع دينا الشربيني في فيلم طلقني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:20 مساءً - أعلن الكاتب أيمن بهجت قمر عن بدء تحضيراته لفيلم جديد يحمل اسماً مبدئياً "طلقني" من بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني. وإخراج خالد مرعي. وإنتاج شركة نيو سينشري للمنتج زيد الكردي. وهو نفس فريق عمل فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، الذي جمع الخماسي وتم عرضه يوم 18ديسمبر 2025 وحقق نجاحاً لافتاً في مصر والسعودية.

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني يكرران تعاونهما في السينما

يجتمع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني للمرة الثانية على التوالي في السينما خلال فيلم "طلقني"، بعدما قدّما سوياً فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس والذي دارت أحداثه حول طبيب يُدعى أحمد، يجسّد دوره كريم محمود عبد العزيز، يعيش حياة مستقرة مع زوجته التي تؤدي دَورها ياسمين رئيس، وتتوالى الأحداث عندما تطلب الزوجة من زوجها الزواج من صديقتها المقرّبة، التي تلعب دَورها دينا الشربيني، في مفاجأة غير متوقّعة تُغيّر مجرى حياتهما.

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"مملكة الحرير".. آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

يُشار إلى أن كريم محمود عبد العزيز، يُعرض له حالياً مسلسل "مملكة الحرير" تأليف وإخراج بيتر ميمي. وتدور أحداثه حول ثلاثة أشقاء تفرّقهم الأقدار، وتعيد جمعهم معركة شرسة على العرش الملكي، وتتغير مجريات الأحداث في يوم ميلاد الابن الثاني للملك نورالدين، حين يُقدِم العم الذهبي على قتل الملك ويسعى للقضاء على ورثته، وينجح الخادم الوفي رضوان في الهروب بالأميرين شمس الدين وجلال الدين، إلا أن رحلة الهروب تُفضي إلى افتراقهما.

ويُسجل مسلسل "مملكة الحرير" تجرِبة جديدة تجمع كريم محمود عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي في عالم الفانتازيات، بعدما قدّماها من قبلُ في السينما من خلال فيلم "موسى"، والذي تم عرضه عام 2021. ودارت أحداثه حول شخصية شاب يُدعى "يحيى"، يجد نفسه وحيداً من دون صديق؛ حتى يُقرر أن يخترع "روبوت"، ويطلق عليه اسم "موسى"؛ ليصبح صديقاً له، وتستمر أحداث الفيلم حينما يواجه الجميع في إطار من الأكشن.

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دينا الشربيني تترقب عرض أحدث أفلامها "درويش"

أما دينا الشربيني؛ فتنتظر طرح أحدث أفلامها "درويش" الذي يجمعها بالفنان عمرو يوسف، يوم 13 أغسطس في دُور العرض المصرية، وفي السعودية يوم 28 من نفس الشهر. ويشارك في بطولة الفيلم: تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، ومحمود السراج. والفيلم من تأليف وسام صبري. وإخراج وليد الحلفاوي.



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