شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج أحمد بدوى يقاضى مروجى الشائعات والأخبار الكاذبة عنه والان مع تفاصيل الخبر

قرر المنتج أحمد بدوى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مروجو الشائعات والأخبار الكاذبة عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعدما انتشرت أخبار وتصريحات كاذبة منسوبة إليه بغرض الإضرار به.

وكلف أحمد بدوي المحامى خالد العربى المحامي بتحريك بلاغات ضد الصفحات التى تستخدم اسمه في تصريحات كاذبة ومعلومات غير صحية، حيث تعرض لحملة الكترونية نشرت تصريحات لا صحة لها .

وتكرر في الآونه الأخيرة نشر بعض الصفحات تصريحات ومعلومات قالت انها صادرة عن المنتج احمد بدوي في حين انه لم يعلم شئ عن هذه التصريحات ولا صحة لما تتداوله هذه الصفحات من شائعات .

وأصدر مكتب المحامي خالد العربى بياناً جاء فيه: "بالإشارة إلى ما يتم نشره وتداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى من أخبار وتصريحات كاذبة منسوب قولها على غير الحقيقة إلى السيد المنتج أحمد بدوى، نعلن أنه تم تكليف مكتب الأستاذ خالد العربى المحامى، الممثل القانوني للمنتج أحمد بدوى باتخاذ الاجراءات القانونية ضد مروجو هذه الاخبار والتصريحات الكاذبة.

وأضاف البيان: اعتاد مروجو تلك التصريحات الزج باسمه وصورته الشخصية ونسب أخبار وتصريحات كاذبة ومعلومات مغلوطة لم تصدر عنه من الأساس وذلك بغرض النيل والتشويه والتشهير، وتهيب بالكافة تحرى الدقة ونقل الأخبار الخاصة بالمنتج احمد بدوى من الصفحة الرسمية الموثقة الخاصة به والبيانات الصحفية الصادرة عن شخصه أو شركته".