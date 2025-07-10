شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته.. سامى العدل تاريخ فنى كبير وعشق لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى وفاة الفنان القدير سامى العدل، حيث توفى فى 10 يوليو 2015، هو أحد أبرز النجوم الذين قدموا أدوارا ظلت راسخة فى الدراما المصرية حتى وقتنا هذا، قدم العديد من الشخصيات المميزة في الدراما ولعل أبرزها حديث الصباح والمساء وحرب الفراولة وأمريكا شيكا بيكا ومحمود المصرى والحرملك وحارة اليهود مع المخرجة كاملة أبو ذكرى.

وخلال السطور التالية نستعرض بعض المعلومات عن سامى العدل..

سامى العد أحد أكبر وأبرز المشجيعن لنادى الزمالك، فهو معروف هو وعدد من عائلة العدل بتشيجع نادى الزمالك.

بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات خلال فيلم "كلمة شرف" الذي تم إنتاجه عام 1972، من بطولة الفنان الراحل فريد شوقي، وتوالت أدواره الثانوية إلى أن بزغ نجمه لأول مرة من خلال مسلسل "السمان والخريف"، رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، وذلك بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.

أسس شركة إنتاج باسم "العدل فيلم"، وكان "حقد امرأة" أول فيلم من إنتاج الشركة عام 1987، لتتوالى بعدها أفلام مثل «الدكتورة منال ترقص»، و«حرب الفراولة»، و«مجانينو» و «امرأة للأسف».

حقق سامى العدل إمبراطورية العدل جروب تجمع أشقاءه

"سامي توفيق محمد العدل" ولد في 2 نوفمبر عام 1946م، بمركز دكرنس محافظة الدقهلية، كان يعشق كل ما يتعلق بالفن والتمثيل من الصغر وحتي الكبر، تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينيات.

رحل الفنان سامى العدل عن عمر ناهز 68 بعد صراع مع المرض فى الساعات الأولى من يوم الجمعة 10 يوليو 2015، بالمركز الطبى العالمى، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة ضعف فى عضلة القلب.