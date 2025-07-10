شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل أسطورة السينما عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم 10 يوليو، ذكرى رحيل الفنان عمر الشريف أحد أبرز نجوم السينما العربية والعالمية، الذى ترك إرثًا فنّيًا خالدًا عبر أفلام جمعت بين العمق الفنى والجماهيرية الواسعة.



عمر الشريف



الفنان عمر الشريف



أسطورة السينما المصرية



الممثل عمر الشريف



عمر الشريف



الفنان عمر الشريف



أسطورة السينما المصرية



الممثل عمر الشريف



الفنان الراحل عمر الشريف

وُلد الشريف في الإسكندرية لأب لبناني يعمل في التجارة وأم سورية من أسرة ثرية، لم يكن التمثيل في باله حتى اكتشف موهبته صديق دراسته المخرج يوسف شاهين، الذي أقنعه بالبطولة في فيلم "صراع في الوادي"، لتبدأ رحلته الفنية التي غزت العالم.

يعد الراحل عمر الشريف أول فنان عربى يرشح لنيل جائزة الأوسكار عام 1963، عن دوره فى فيلم "لورنس العرب"، وفاز بالعديد من الجوائز العالمية الهامة، حيث فاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل عام 1966 فى فيلم الدكتور زيفاجو، وفى عام 1962 رشح لجائزة الأوسكار عن أفضل دور مساعد فى فيلم لورنس العرب، وفى العام 2004 تم منحه جائزة مشاهير فنانى العالم العربى تقديرًا لعطائه السينمائى خلال السنوات الماضية، وحاز أيضا فى نفس العام جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم "السيد إبراهيم وأزهار القرآن" لفرانسوا ديبرون، كما حصل على جائزة الأسد الذهبى من مهرجان البندقية السينمائى عن مجمل أعماله.

ورشح لجائزة الجولدن جلوب أفضل ممثل صاعد عام 1963 عن فيلم Lawrence of Arabia وفاز بها وأفضل ممثل مساعد عام 1963 عن فيلم Lawrence of Arabia وفاز بها وأفضل ممثل درامى عام 1965 عن فيلم Doctor Zhivago وفاز بها.