شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون إسحاق يدافع عن بابا إيسيدو لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم العالمى جيسون إسحاق، ممثل سلسلة أفلام Harry Potter، باختيار زميله بابا إيسيدو، لأداء دور سيفيروس سناب فى المسلسل التليفزيونى المقتبس من السلسلة، ووصف الانتقادات الموجهة إليه بأنها "عنصرية".

إيسيدو ممثل سينمائى وتليفزيونى ومسرحى بارع، اشتهر بعمله فى مسلسل I May Destroy You على قناة بي بي سي، بالإضافة إلى مسلسلي Lazarus Project و Black Mirror.

سيلعب دور سيفيروس سناب في مسلسل Harry Potter التلفزيوني الجديد، خلفًا للممثل الراحل آلان ريكمان الذي جسّد الشخصية في النسخ السينمائية.

أثار اختيار إيسيدو كـ ممثل أسمر البشرة بريطاني من أصل غاني لهذا الدور انتقادات عنصرية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ندد إسحاق، الذي جسّد دور لوسيوس مالفوي في الأفلام، بهذه الانتقادات في مقابلة مع موقع collider.

وقال: "بابا إيسيدو من أفضل الممثلين الذين رأيتهم في حياتي، رأيتُ بعض الأشخاص على الإنترنت يسخرون منه بوقاحة، ما يفعلونه هو عنصرية بامتياز. جميع طاقم مسلسل Harry Potter التليفزيوني الجديد رائعون، سيُصابون بالإحباط عندما يشاهدون ما يفعله إيسيدو على الشاشة Harry Potter.