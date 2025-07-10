شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب الشعبي محمد عواد.. وأمينة والعيسوي ينعيانه بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المطربة الشعبية أمينة عن وفاة المطرب الشعبي محمد عواد، وذلك من خلال منشور مؤثر عبّرت فيه عن حزنها الشديد لرحيل أحد الأصوات المميزة في الأغنية الشعبية المصرية.

ونعى أيضًا المطرب الشعبي أحمد العيسوي الراحل محمد عواد بكلمات حزينة، حيث قال: لا إله إلا الله البقاء والدوام لله ربنا يرحمك يا أبو حسن، ويغفر لك ويجعل قبرك روضه من رياض الجنة.. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله من اللاحقون".

كما نعى المطرب محمود الليثي المطرب الراحل محمد عواد، حيث كتب عبر حسابه: لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخ والزميل محمد عواد فى ذمة الله.. الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يارب.. فضلا وليس امرًا نسألكم الدعاء".

فيما نعاه المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين عبر حسابه، حيث قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة صديق العمر المحترم المؤدب محمد عواد.. الله يرحمك ياحبيبي ويغفرلك ويسامحك.. كنت معايا في العزاء من يومين وبتقوللي أنا الحمد لله بقيت زي الفل".

ويُعد محمد عواد من الأصوات التي ساهمت في إثراء الأغنية الشعبية خلال السنوات الماضية، وارتبط اسمه بعدد من الأعمال الغنائية التي لاقت رواجًا لدى الجمهور.

وقد سادت حالة من الحزن بين زملائه في الوسط الفني عقب إعلان الوفاة، وتداول عدد من الفنانين رسائل النعي والتعزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين مواقفه الطيبة وأخلاقه الرفيعة.