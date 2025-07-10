شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف وآدم يحييان حفلاً غنائيًا فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من سلطان الطرب جورج وسوف والنجم آدم حفلاً غنائيًا فى عمان - الأردن ضمن حفلات موسم صيف يوم 8 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة متنوعة من أغانيهما القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

من ناحية أخرى ظهر النجم جورج وسوف فى فيديو عبر صفحته على موقع فيس بوك، وهو يلعب الطاولة للرد على شائعة وفاته، حيث قال فيه: "أنا بخير وبألف خير وصحتى منيحة وكفاية شائعات خفوا شوية أرجوكم".

وكان سلطان الطرب جورج وسوف قد احتفل بزفاف ابنه حاتم، وسط أجواء من السعادة، وظهر جورج وسوف وهو يتلقى التهانى من أصدقائه الفنانين وأفراد عائلته فى حفل الزفاف، وظهر وهو يجلس على كرسى ويحتفل مع ابنه حاتم وعروسه.



