شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور المطرب محمد عواد يتداولون صورة نادرة له فى الحرم ويطالبون بالدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

تداول محبو المطرب الشعبي الراحل محمد عواد صورا نادرة له وهو واقف أمام الحرم المكي والروضة الشريفة، في لحظة روحانية أثّرت في جمهوره، مطالبين الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، بعد وفاته منذ قليل إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ورحل محمد عواد بعد أيام قليلة من مشاركته في تقديم واجب العزاء للمطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، في واقعة أثارت حزنًا واسعًا بين زملائه ومحبيه في الوسط الفني.

وأعلنت المطربة الشعبية أمينة خبر وفاة محمد عواد من خلال منشور مؤثر عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيه عن حزنها الشديد لرحيل أحد الأصوات التي أثْرت الساحة الغنائية الشعبية في مصر.

ونعى المطرب الشعبي أحمد العيسوي الراحل بكلمات مؤثرة قائلًا: "لا إله إلا الله، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمك يا أبو حسن، ويغفر لك، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة.. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله من اللاحقين".

كما نعى المطرب محمود الليثي زميله محمد عواد قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخ والزميل محمد عواد في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. فضلًا وليس أمرًا نسألكم الدعاء".

ونعى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، المطرب الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة صديق العمر المحترم المؤدب محمد عواد.. الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسامحك.. كنت معايا في العزاء من يومين، وبتقول لي: أنا الحمد لله بقيت زي الفل".

ويُعد محمد عواد من الأصوات البارزة في ساحة الأغنية الشعبية خلال السنوات الأخيرة، وارتبط اسمه بعدد من الأعمال الغنائية التي لاقت رواجًا واسعًا لدى جمهور هذا اللون.

وقد سادت حالة من الحزن الشديد بين زملائه ومحبيه، مع تداول رسائل النعي والتأبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استذكر الجميع مواقفه الطيبة وأخلاقه الرفيعة، داعين له بالرحمة والمغفرة.



المطرب الشعبى محمد عواد

المطرب الشعبى محمد عواد