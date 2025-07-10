شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يودع محمد عواد: "كنت معايا فى العزاء من يومين" والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن الفنان الراحل محمد عواد كان رجلًا محترمًا وصديق عمر لا يُنسى، مؤكدًا أن رحيله المفاجئ شكّل صدمة مؤلمة له ولزملائه في الوسط الفني.

وعبّر مصطفى كامل عن حزنه العميق على فراق صديقه، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة ناتجة عن ضعف في عضلة القلب، وهو نفس السبب الذي أدى إلى وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر، الذي كان محمد عواد قد شارك في عزائه قبل أيام قليلة فقط.

وكتب مصطفى كامل عبر صفحته الشخصية قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبي، ويغفر لك ويسامحك.. كنت معايا في العزاء من يومين وقلت لي: أنا الحمد لله بقيت زي الفل".

يأتي هذا النعي في ظل حالة من الحزن العميق التي يعيشها الوسط الغنائي الشعبي، حيث فقد الفن الشعبي المصري صوتًا مميزًا رحل في ظروف إنسانية مؤلمة.

ولا تزال تفاصيل جنازة الراحل محمد عواد غير محددة حتى الآن، وسط استمرار توافد رسائل النعي والتعزية من الفنانين والجمهور الذين أعربوا عن بالغ أسفهم لفقدان فنان ترك أثرًا طيبًا في قلوب محبيه.