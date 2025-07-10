شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة المطرب الشعبى محمد عواد اليوم من المسجد الكبير بالقنطرة شرق والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن جنازة المطرب الشعبي الراحل محمد عواد ستُشيّع اليوم الخميس من المسجد الكبير بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، عقب صلاة الظهر، ليوارى جثمانه الثرى في مسقط رأسه.

وكانت المطربة الشعبية أمينة قد أعلنت خبر وفاة محمد عواد من خلال منشور مؤثر عبر حسابها على "فيسبوك"، عبّرت فيه عن حزنها الشديد لرحيل أحد الأصوات المميزة في ساحة الأغنية الشعبية المصرية.

كما نعى المطرب أحمد العيسوي الراحل قائلًا: "لا إله إلا الله، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمك يا أبو حسن، ويغفر لك، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة.. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله من اللاحقين".

ونعى المطرب محمود الليثي زميله بكلمات حزينة عبر صفحته الرسمية: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخ والزميل محمد عواد في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. فضلًا وليس أمرًا نسألكم الدعاء".

فيما كتب الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، نعيًا مؤثرًا جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة صديق العمر المحترم المؤدب محمد عواد.. الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسامحك.. كنت معايا في العزاء من يومين وقلت لي: أنا الحمد لله بقيت زي الفل".

ويُعد الراحل محمد عواد من أبرز الأصوات التي أثرت الساحة الغنائية الشعبية خلال السنوات الأخيرة، حيث قدّم عددًا من الأغاني التي لاقت رواجًا واسعًا، وتميّز بأسلوبه الصادق وصوته القوي.

وقد سادت حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه عقب إعلان وفاته، وتناقل الفنانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلمات نعي مؤثرة، مستذكرين أخلاقه الرفيعة ومواقفه الإنسانية.