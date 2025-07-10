وفاء عامر تسخر من "ترند" الفنانين بعد ظهور عادل إمام

القاهرة - الخليج 365
نشرت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" الصورة الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام، والتي نشرها نجله المخرج رامي إمام في عقد قران ابنه، وهو جالس وسط عائلته، وبجوارها وضعت صورة الفنانة عبلة كامل الأخيرة، والتي نشرها ابن شقيقها.
وعلّقت وفاء على الصورتين ساخرةً من جري عدد من الفنانين وراء "الترند" ودفع الأموال الطائلة حتى يحققوا الانتشار، في حين أن عادل إمام وعبلة كامل لم يبذلا أي مجهود للوصول الى "الترند".
وكتبت وفاء على الصورتين قائلةً: "النجوم صارفين ملايين على السوشيال ميديا، ومقطعين بعض في خناقة (الأعلى مشاهدة)، وتيجي صورة لعادل إمام وصورة لعبلة كامل، يؤكدوا إن المحبة الحقيقية لا تُشترى، ولا تزول... بنحبكم والله".
وكان عادل إمام قد تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر نجلاه رامي ومحمد صورة عائلية من عقد قران عادل إمام جونيور، نجل رامي إمام، ظهر فيها "الزعيم" جالساً بينهم وهو يبتسم، ليؤكدوا أنه بخير وبصحة جيدة.
فيما تصدّرت عبلة كامل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر ابن شقيقها صورة جمعتهما معاً، وعلّق عليها بالقول "عمّتي"، لتنشر بعدها ابنة شقيقها صوراً جديدة لها، وهو ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.
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