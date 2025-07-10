إيهاب توفيق يطرح أغنيته الجديدة "حد شافنا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "حد شافنا"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وروج توفيق للأغنية عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، ونشر البوستر الرسمي وعلّق: "أغنية حد شافنا دلوقتي على اليوتيوب".

وتعاون إيهاب في الأغنية مع الشاعر محمود صلاح، والملحن عصام كاريكا، فيما تولى التوزيع الموسيقي باسم منير.

وكان إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية "سيبك مين قال"، والتي حققت تفاعلًا كبيرًا من جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي فور صدورها.