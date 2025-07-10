شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء يلحنون أغانيهم فى ألبوماتهم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الغنائى المقبل عودة قوية لعدد من نجوم الطرب بألبومات جديدة، تحمل مفاجآت لافتة، من أبرزها اتجاه بعضهم لتلحين عدد من أغنياتهم بأنفسهم.

في مقدمة هؤلاء، النجم عمرو دياب، الذي طرح مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "ابتدينا"، ويضم أغنيتين من ألحانه: الأولى "ارجعلها" من كلمات بهاء الدين محمد، والثانية "حبيبتي ملاك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان مشتركة بين عمرو دياب وأحمد إبراهيم.

كما قرر المطرب رامي صبري أن يلحن ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد "أنا بحبك أنت"، وهي: "العوض على الله" من كلمات محمد عاطف وتوزيع طارق توكل، "فقدت الأمل فيكي" من كلمات عمرو المصري وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية "أنا بحبك أنت" من كلمات أمير طعيمة وتوزيع أسامة الهندي.

أما النجم تامر حسني، فقد انتهى من تسجيل أغنيته الجديدة "إنت الوحيد"، إحدى أغنيات ألبومه المنتظر "لينا معاد"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقي شريف مكاوي.