شكرا لقرائتكم خبر عن سيدنى سوينى تتمنى تقديم جزء ثانٍ من Barbie وتبدى استعدادها للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية سيدنى سوينى عن إعجابها الشديد بالنجمة مارجوت روبي، مؤكدة أنها تتمنى أن تقدم مارجوت جزء ثانٍ من فيلم Barbie، وأن تكون هناك فرصة لتشارك فى الفيلم أمام مارجوت.

فيلم Barbie، المُقتبس من سلسلة ألعاب الأطفال الشهيرة، والذى عُرض عام 2023، لعبت فيه روبى دور البطولة، حيثُ تلعب شخصية تعيش فى عالم Barbie الرائع، وتسافر إلى العالم الحقيقى وتواجه صدمة ثقافية.

فى عام 2023، وبعد نجاح الفيلم، أثارت روبى شائعات حول جزء ثانٍ عندما ناقشت الفكرة مع مجلة Time وقالت: "قد تتجه الأمور إلى مليون اتجاه مُختلف من الآن، لكنني أعتقد أنك تقع في فخٍ ما إذا حاولت إعداد فيلم أول مع التخطيط لأجزاء تالية في الوقت نفسه".

مع ذلك، في نهاية ذلك العام، رفضت الفكرة أثناء حديثها مع وكالة أسوشيتد برس، قائلةً إنها والمخرجة جريتا جيرفيج "بذلتا قصارى جهدهما في هذا الفيلم، ولم نبنِه ليكون ثلاثية"، مضيفةً: "لا أستطيع تخيل ما سيكون بعد ذلك".

في ديسمبر 2024، كشفت هوليوود ريبورتر أن مصادر أخبرتهم أن هناك جزءًا ثانيًا قيد التطوير، حيث كانت جيرفيج وكاتب السيناريو نوح بومباخ يناقشان فكرةً لجزء ثانٍ محتمل، ومع ذلك، نفى كلٌ من صانعي الأفلام وشركة وارنر براذرز هذه الادعاءات.