شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان إيهاب فهمى، وفاة المخرج سامح عبد العزيز عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجأة نقل على إثرها المستشفى، وكتب إيهاب فهمى عبر صفحته "سامح عبد العزيز فى ذمة الله ؛وصلاة الجنازة عصر اليوم من مسجد الشرطة".

وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد إصابته بعدوى في الدم

أصيب المخرج الراحل سامح عبد العزيز بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت في رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية فجأة.

تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1996 وبدأ حياته في إخراج البرامج، ثم تحول إلى السينما بإخراج أول فيلم عام 2005 بعنوان درس خصوصي، ثم توالت أعماله الناجحة مثل أسد وأربع قطط، الفرح، كباريه، حلاوة روح.

من أبرز أعماله الأخيرة

فيلم الدشاش (2024–2025) بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

دراما رمضان 2025 شهادة معاملة أطفال .

سيتم تشييع الجنازة ظهر اليوم (أمس بعد العصر) من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، على أن يدفن في مقابر الأسرة بالسويس.