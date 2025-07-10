وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 49 عاما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 10:21 صباحاً - أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج سامح عبد العزيز فجر اليوم الخميس، داخل أحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 49 عاما، وأكد نقيب الممثلين أشرف زكي أنه سيتم تشييع الجنازة بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشيخ زايد على أن يدفن الفقيد في مقابر الأسرة بالسويس.

ونعاه الفنان أشرف زكي قائلا: رحيل المخرج الكبير لله سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرا بمسجد الشرطة زايد.

ونعى الفنان إيهاب فهمي، المخرج الراحل وكتب قائلًا: "سامح عبد العزيز في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون الجنازة عصرًا مسجد الشرطة الشيخ زايد".

وكان المخرج سامح عبد العزيز دخل أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة أكتوبر، وذلك بعدما تعرض مؤخرًا لوعكة صحية شديدة أدت إلى نقله إلى غرفة الرعاية المركزة.

من هو سامح عبد العزيز

ويعتبر سامح عبد العزيز من أبرز المخرجين في مصر وله العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الناجحة، والذي قدم خلالها الكوميدي والأكشن والرومانسي والتراجيدي فلم يكتفِ بنمط فني واحد طوال مسيرته وإنما تنوعت أعماله.

ومن أهم أفلامه "أحلام الفتى الطائش" لـ رامز جلال و"كباريه" و"الفرح" لخالد الصاوي و"تيتة رهيبة" لمحمد هنيدي، و"حملة فريزر" للثنائي هشام ماجد وشيكو.

أما عن المسلسلات فقدم سامح عبد العزيز العديد من الأعمال القوية كـ "أرض النفاق"، "زي الشمس"، "خيانة عهد" و"حرب أهلية".

كما سجلت آخر أعماله بالسينما والتليفزيون وهما فيلم "الدشاش" ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" نجاحًا واسع المدى خلال الأشهر القليلة الماضية.

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