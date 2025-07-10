شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز.. رحيل صادم وتاريخ مشرف فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم الخميس المخرج سامح عبد العزيز عن عمر يناهز 49 عاما، إثر وعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى.

يُعد سامح عبد العزيز من أبرز المخرجين في السينما والدراما المصرية خلال العقدين الأخيرين، حيث قدّم العديد من الأعمال التي جمعت بين النجاح الجماهيري والنقدي، وتميّز بأسلوب إخراجي خاص يجمع بين الكوميديا والواقعية، تميّز سامح عبد العزيز بأسلوب بصري حيوي، وقدرته على إدارة الممثلين ببراعة، خاصة في الأعمال ذات الطابع الشعبي .

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز اعماله فى الفترة الأخيرة .

أبرز أعماله في السينما:

فيلم الدشاش (2025): بطولة محمد سعد وباسم سمرة وزينة ونسرين طافش، واخرون، ويدور العمل حول (الدشاش) والذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب؛ يسعى للتحول إلى شخص أفضل.

الفرح (2009): من أنجح أفلامه، وناقش من خلاله حياة البسطاء داخل أجواء الأفراح الشعبية. الفيلم من بطولة خالد الصاوي ودنيا سمير غانم.

كباريه (2008): تناول الحياة داخل ملهى ليلي وتأثيره على الشخصيات المختلفة، وحقق شهرة واسعة واعتُبر من علامات السينما الاجتماعية المعاصرة.

الليلة الكبيرة (2015): تناول حياة مجموعة من الشخصيات خلال يوم مولد شعبي، ولاقى إشادة نقدية واسعة.

أبرز أعماله في الدراما:

بين السرايات (2015): مسلسل اجتماعي واقعي تناول حياة سكان حي بين السرايات، ولاقى نجاحًا كبيرًا عند عرضه في رمضان.

رمضان كريم (2017): أحد أشهر مسلسلاته، صوّر الحياة في حي شعبي خلال شهر رمضان، وتميز بالطابع الإنساني والكوميدي.

تميّز سامح عبد العزيز بأسلوب بصري حيوي، وقدرته على إدارة الممثلين ببراعة، خاصة في الأعمال ذات الطابع الشعبي أو التي تتناول قضايا المجتمع المصري بعمق، بالإضافة إلى حسه الكوميدي الذي ظهر في عدد من أعماله.