شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعوام على رحيل سامى العدل.. حقق حلمه واكتشف العديد من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى رحيل النجم سامى العدل، الذى رحل عن عالمنا يوم 10 يوليو من عام 2015 عن عمر ناهز 68 عامًا بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

وسامى العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946 المنصورة، درس التمثيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبعد تخرجه عمل فى مسرح التليفزيون جسد أول دور له فى فيلم كلمة شرف، لكن كان يراوده دائما فكرة الإنتاج حتى قرر إنشاء شركة "العدل فيلم" فى منتصف الثمانينيات.

وكان فيلم "حقد امرأة" أول أفلامه الإنتاجية، لكن لم يتوقف حلمه عند ذلك والحلم الحقيقي كان تكوين إمبراطورية فنية تضمه هو وأخوته واستطاع تحقيق هذا الحلم أيضا وكونوا شركة "العدل جروب".

ومن أشهر أعماله في السينما: "حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات" أما المسلسلات: "ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام، رمانة الميزان، الداعية".

استطاع أن يكتشف العديد من النجوم ويقدمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر فى السينما، ولم يكن مصطفى قمر هو الوحيد بل قدم سامى العدل أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى الدماغ صاحى"، وكذلك قدم الفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب فى فيلم وثائقى.

وكانت آخر وصاياه لصناع السينما فى مصر هى أن ينتجوا أعمالًا هادفة ولها مضمون ولابد أن يدركوا أنهم يخاطبون جمهورا واعيا وذكيا.