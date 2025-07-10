شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنعى المخرج سامح عبد العزيز وتعتذر عن عدم حضور الجنازة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة يسرا المخرج سامح عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا، واستدعت دخوله إلى المستشفى، كما اعتذرت عن عدم تمكنها من حضور الجنازة بسبب سفرها.

ونشرت صورة تجمعها بالمخرج الراحل سامح عبد العزيز، معلقة عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر مفزع وحزين فقدنا اليوم المخرج والصديق سامح عبد العزيز".

وتابعت: "ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك ويرزقك الجنة ونعيمها، بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودى خارج مصر".



بوست يسرا

يذكر أن يسرا شاركت مع المخرج سامح عبد العزيز في عدد من الأعمال سواء السينمائية أو الدرامية، وكان آخرها فيلم "ليلة العيد"، الذى عرض 2024، إلى جانب مسلسلى "خيانة عهد، وحرب أهلية".

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل سامح عبد العزيز اليوم الخميس بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يدفن في مقابر الأسرة بالسويس.

وكان المخرج الراحل سامح عبد العزيز أصيب مؤخرا بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت في رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية فجأة.

وآخر أعمال سامح عبد العزيز فيلم الدشاش الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي، إلى جانب مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض في رمضان الماضي 2025، من بطولة النجم محمد هنيدي.

يذكر أن سامح عبد العزيز تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 1996 وبدأ حياته في إخراج البرامج، ثم تحول إلى السينما بإخراج أول فيلم عام 2005 بعنوان درس خصوصي، ثم توالت أعماله الناجحة مثل أسد وأربع قطط، الفرح، كباريه، حلاوة روح.