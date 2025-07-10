حفيد وديع الصافي… أغنية “مديون” جديد الصّافي تحرز مليونَي مشاهدة خلال أيّام

إنطلاقة جديدة وقويّة لـ “الصّافي” الاسم الفنّيّ لشربل حفيد الفنّان اللبنانيّ الكبير وديع الصّافي وذلك من خلال أغنية عصريّة وحماسيّة بعنوان “مديون”.
نالت الأغنية إعجاب الجمهور وأحرزت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ ولا سيّما على منصّة يوتيوب إذ تجاوزت المليونَي مشاهدة في أقلّ من أسبوع.
نذكر أنّ الأغنية من ألحان الصّافي وكتابة والده جورج الصّافي ومن توزيع شقيقه جاد الّذي لا طالما ظهر معه في مقابلات و حفلات عدّة تحت اسم “safi brothers” . فهما شريكَين بالنّجاح من خلال مواكبة جيلهم مع المحافظة على مستوى فنّيّ راقٍ. نذكر أنّهما في صدد تحضير أغاني أخرى جديدة سنسمعها قريبًا.
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