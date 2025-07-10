وفاة سامح عبد العزيز… المخرج الذي غاب في عزّ عطائه

رحل عن عالمنا صباح اليوم المخرج المصري سامح عبد العزيز عن عمر ناهز ٤٨ عامًا، بعد صراعٍ مع المرض انتهى بدخوله في غيبوبة تامة نتيجة إصابته بتلوّث في الدم.

توفي عبد العزيز داخل أحدى المستشفيات الكبرى في منطقة أكتوبر، على أن تُشيّع جنازته عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ليوارى الثرى في مقابر الأسرة بمحافظة السويس.

مسيرة فنّية غنيّة ومتنوّعة

امتدت مسيرة سامح عبد العزيز على مدار أكثر من عقَدين، وقدّم خلالها أعمالاً بارزة في السينما والتلفزيون، تركت بصمة واضحة لدى الجمهور والنقّاد.

من أبرز أفلامه: “أسد وأربع قطط، الفرح، صرخة نملة، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، الليلة الكبيرة، حملة فريزر، أبو شنب، خير وبركة، سوق الجمعة، وتماسيح النيل.”

كما تميّز في إخراج الدراما التلفزيونية، وكان من أبرز أعماله: “خيانة عهد، يوتيرن، وشهادة معاملة أطفال، الذي عُرض خلال موسم رمضان ٢٠٢٥، من بطولة محمد هنيدي.

أما آخر أفلامه فكان “الدشاش”، من بطولة محمد سعد.

أيامه الأخيرة… وتكتّم عائلته

في أيامه الأخيرة، دخل سامح عبد العزيز المستشفى بعد تدهور حالته الصحيّة، حيث عانى من تلوّث حاد في الدم أدخله في غيبوبة استمرت لأكثر من عشرة أيام.

رغم حرص العائلة والأصدقاء على إبقاء حالته طي الكتمان، تسرّب الخبر لاحقًا إلى الصحافة.

وأكد مصدر مقرّب أن الراحل، قبل دخوله في الغيبوبة، كان مدركًا لما يجري حوله وكان يتواصل بشكل دائم مع عائلته التي لازمته حتى اللحظة الأخيرة.

نعي من الوسط الفني

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، المخرج الراحل عبر حسابه على “إنستغرام”، قائلاً: “رحيل المخرج الكبير إلى جوار ربّه… سامح عبد العزيز. الجنازة اليوم عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة – زايد.”