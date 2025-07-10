“إبتدينا” جديد عمرو دياب يخترق قوائم العالم

نجاح كبير يواصله الفنان المصري عمرو دياب بألبوم “ابتدينا”، حيث أعلنت منصة سبوتيفاي الموسيقيّة الشهيرة دخول الألبوم قائمة أعلى عشر ألبومات استماعًا على مستوى العالم.

ودخل ألبوم “ابتدينا” قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم بحسب آخر تحديثات المنصّة الصادرة مساء الثلاثاء، حيث يحتّل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد “Reinstrado 2.0” والذي يحتل المركز السادس.

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز ٧٩ على مخطط iTunes العالمي، والمركز ١٥٥ في iTunes أميركا، مع استمرار تقدمه.

كما تصدّرت أغاني الألبوم قوائم الأكثر استماعًا في ١٠ دول عربية منها: مصر، السعودية، الإمارات، لبنان، المغرب وغيرها.

من ناحية أخرى، يستعدّ عمرو دياب للقاء جمهوره في جدّة بحفل كبير يُعدّ الأول له خارج مصر بعد طرح ألبوم “إبتدينا”.

يذكر أن “دياب” كان قد طرح ألبوم “إبتدينا” منذ أيام، ويُعد هذا العمل هو أول تعاون بين عمرو دياب وشركة “سوني ميوزك”، ويضم ١٥ أغنية تعاون فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

ومنذ طرحه، حقق الألبوم أصداء واسعة، حيث دخل “دياب” لأول مرّة قائمة أفضل ١٠٠ فنان رقمي عالمي وفقًا لتصنيف “ورلد ميوزك أوورد”، والتي أعلنت أيضًا تصدّر الألبوم قوائم آيتونز وآبل ميوزك في عدّة دول.