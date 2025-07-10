دانييلا رحمة تروج لأغنية حلوة بمشهد رومانسي مع ناصيف زيتون يكشف تناغمهما وعشقهما

شاركت النجمة دانييلا رحمة متابعيها عبر خاصية الستوريز على إنستغرام بمقطع فيديو عفوي جمعها بزوجها النجم ناصيف زيتون داخل السيارة، في خطوة ذكية للترويج لأغنيته الجديدة "حلوة" التي أطلقها الشهر الماضي.

ويظهر في المقطع النجم السوري وهو يقود السيارة ويغني الأغنية بحماس، ويتفاعل مع عبارة "حلوة"، وكأنه يتغزل بزوجته، وعلى الرغم من تركيز دانييلا الصورة على ناصيف وصوته القوي، لكن سمع صوتها في الخلفية وهي تغني معه ومنسجمة بكلمات الغزل، في مشهد نادر يوثق علاقة الحب والعشق التي تجمع بينهما.



بدوره، أعاد ناصيف نشر المقطع الذي يعتبر من الأمور النادرة التي تحصل عبر السوشيال ميدبا، حيث يحرص الثنائي على إبقاء حياتهما الشخصية بعيدة عن التداول، وهو ما عبر تفاعل معه عدد كبير من محبيه الذين تغزلوا بوسامته وبصوته وبالأغنية الحماسية، وأشادوا بعلاقة الحب الصادقة والحقيقية التي تجمعه بالنجمة اللبنانية، متمنيين لهما المزيد من النجاح والسعادة والحب في حياتهما الزوجية.

ومن الناحية الغنية، كشفت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون عن مشاركة ناصيف زيتون في افتتاح الحفلات العربية على المسرح الجنوبي، مساء الخميس 24 تموز (يوليو) الجاري، وذلك في أوّل ظهورٍ له ضمن هذا الحدث الثقافي العريق.

وأعرب ناصيف عن سعادته بهذه الخطوة، واصفاً مشاركته بالقول: "حلم وتحقّق... شرف كبير أن أكون نجم افتتاح حفلات مهرجان جرش 2025، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة والمسؤولية".

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