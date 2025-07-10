مي العيدان تهاجم مها الصغير وتلمح إلى إنصاف إلهي لأحمد السقا في أزمة سرقة اللوحات

عبرت الإعلامية مي العيدان عن موقغها المباسر والصريح في قضية النجم أحمد السقا وطليقته الإعلامية المصرية مها الصغير، بعد اتهامها من قبل عدد من الفنانين العالميين بسرقة بعض من لوحاتهم الفنية ونسبها لنفسها.

ونشرت الاعلامية الكويتية صورة لطليقة السقا مع عنوان "أزمة اللوحات الفنية"، وأرفقتها بتعليق صريح كتبت فيه: "ماذا بينك وبين الله يا أحمد السقا، اللي الرب العالمين أخذ حقك بهذا الشكل وبشكل متتالي... دعوة الظالم والمظلوم ترتفع عند الله، ورب العالمين ينصف من هو صاحب الحق".

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع تعليق مي، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انها أسرار بيوت ولا أحد يعرف تفاصيل ما حصل بينهما وأسباب انفصالهما، وبين من اعتبر بأن السقا من حرك قصة الصور لكشف مها الصغير، ولكن أغلب الأشخاص دافعوا عن النجم المصري واعتبروا بأنه لم يخطئ بحقها بل هي بنفسها من اعترف بسرقة اللوحات والأفكار.

وفي هذا السياق، ردّ السقا على سؤال "ماذا بينك وبين الله" في لقاء مع برنامج Et بالعربي وقال بعفويته المعهودة: "أنا دايما بقول، انا راجل بمشي على تيسير الله، ما بعرف اضع خطط لبكرا انا بحط راسي على المخدة فقير وبصحى من النوم أغنى واحد بستره الحمدالله رب العالمين".

وعن السوشيال ميديا قال: "هي المفروض تبقى نعمة بس نحنا احيانا كشعوب عربية وثقافات معينة، منستخدمها استخدام خاطئ، وباتت نقمة".

يذكر أن ازمة مها الصغير بدأت عندما ظهرت في لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، حيث تحدثت عن موهبتها في الرسم، وعرضت عدة لوحات زعمت أنها من تصميمها الشخصي. لكن سرعان ما انقلب المشهد رأساً على عقب بعدما خرجت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون، بتصريح تؤكد فيه أن إحدى اللوحات المعروضة هي في الحقيقة من أعمالها الخاصة، وقد تم استخدامها دون إذن منها.

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