حفيدات الفنان عادل إمام محط إهتمام الجمهور بجمالهن الطبيعي

شاركت خبيرة التجميل مريم عبد العزيز متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جميلة لحفيدات النجم عادل إمام، أثناء التحضير لحفل زفاف حفيده عادل، الذي أُقيم الأسبوع الماضي بحضور نخبة من النجوم.

وبعد الضجة التي أثارتها صورة "الزعيم" مع أسرتها من حفل كتب كتاب إبن المخرج رامي إمام، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صور حفيداته عن قرب، في ظهور نادر لهن على السوشيال ميديا. وتظهر في الصورة هالة، كاميليا، وأمينة مقبل، بنات سارة، إينة النجم المصري.

ونشرت خبيرة التجميل صورة الفتيات خلال تواجدهن في الصالون بملابسهن الكاجوال وبمكياج ناعم وبتسريحات شعر مرتبة، ومن ثم نشرت صورة للفتيات بفساتين السهرة الأنيقة، ولفتن الأنظار بملامحن السمراء وجمالهن الطبيعي من دون عمليات تجميل.

وأرفقت مريم الصورة بتعليق كتبت فيه: "في أيام بتحسسك إنك في المكان الصح.. وده كان واحد منهم. مبسوطة إني كنت جزء من يوم عائلة الزعيم"، لتردّ عليها هالة مقبل في تعليق: "شكراً لك يا مريومة"، وكذلك فعلت أمينة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذين أثنوا على ترتيبهن وأناقتهن البسيطة وجمالهن الطبيعي.

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