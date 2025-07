شكرا لقرائتكم خبر عن سيدنى سوينى تبدى حماسها للانضمام إلى عالم "باربى" مع مارجوت روبى والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النجمة الصاعدة سيدني سويني بطلة فيلم "Anyone But You" ومسلسل "Euphoria"، عن إعجابها الكبير بالممثلة مارجوت روبي واستعدادها للانضمام إلى جزء ثانٍ من فيلم "باربي"، حال تم إنتاجه.

وفي مقابلة حديثة مع مجلة Bustle، سُئلت سويني عن مدى اهتمامها بعالم "باربي"، فأبدت حماسًا مشوبًا بالحذر، لكنها أكدت أنها من أشد المعجبات بالفيلم وبمارجوت روبي.

يأتي تصريحها وسط تكهنات متزايدة من جمهور الفيلم حول إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم الناجح "باربي" الصادر في 2023، والذي حقق أكثر من 1.4 مليار دولار عالميًا. وعلى الرغم من أن شركة Warner Bros. أعربت عن رغبتها في إنتاج تكملة، فإن مارجوت روبي، التي قامت ببطولة الفيلم وأنتجته، كانت أكثر تحفظًا في تصريحاتها الأخيرة.

رغم ذلك، فإن فكرة انضمام سيدني سويني إلى عالم "باربي" برفقة مارجوت روبي قد أثارت حماسًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المعجبين عن رغبتهم في رؤية هذا التعاون المنتظر.

وفي نفس المقابلة، تحدثت سويني أيضًا عن استئناف تصوير الموسم الثالث من مسلسل "Euphoria" التابع لـ HBO، بعد توقف طويل بسبب الإضرابات وظروف جدول التصوير.