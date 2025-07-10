شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سامى العدل ناعيا سامح عبد العزيز: قلبى موجوع عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المخرج خالد سامي العدل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" رسالة مؤثرة نعى فيها المخرج سامح عبد العزيز، وعبّر عن حزنه العميق لرحيله.

وقال العدل في منشوره: "النهارده قلبي موجوع على فراق إنسان مش بس اشتغلت معاه كمخرج، لكن عرفته كإنسان حقيقي وكبير بجد... سامح عبد العزيز "موحة"، اللي كان صاحب أبويا، وبقى صاحبي كمان".

وأشار إلى أنه تعاون مع الراحل في ستة أعمال فنية، وكان في كل مرة يكتشف جانبًا جديدًا في شخصيته ومهاراته، وأضاف: "كان كريم بعلمه، وبروحه الحلوة اللي كانت بتملأ المكان ضحك وطاقة إيجابية".

ووصفه بأنه لم يكن فقط مخرجًا بارعًا، بل كان أيضًا "راجل جدع، ابن بلد، يقدر يضحكك حتى في أصعب الأوقات".

واختتم كلماته قائلاً: "هتفضل دايمًا جزء من الرحلة اللي أنا ماشي فيها… ربنا يرحمك ويصبّر كل اللي بيحبوك".

نجل سامي العدل

سامح عبد العزيز.. من مونتاج المعهد إلى نجومية الإخراج

ولد المخرج سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.