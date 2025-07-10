شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تنعى المخرج سامح عبد العزيز: اللهم ارحمه واغفر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة روبي على نعي طليقها المخرج سامح عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم إثر تعرضه لازمة صحية مفاجئة استدعت بقائه داخل المستشفى لأيام.

وفاة سامح عبد العزيز.. وروبي تنشر صورة ونعيًا عبر إنستجرام

ونشرت روبي عبر حسابها على "إنتسجرام" صورة للمخرج سامح عبد العزيز، معلقة عليه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير سامح عبد العزيز، اللهم ارحمه واغفر له واعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد".



روبي

سامح عبد العزيز.. من مونتاج المعهد إلى نجومية الإخراج

ولد سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.