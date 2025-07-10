شكرا لقرائتكم خبر عن هل يظهر كليب فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب للنور؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد انتشار خبر عدم حصول الفنانة شيرين عبد الوهاب على إذن دخول للمخيم الذي يقيم فيه الفنان اللبناني فضل شاكر من قبل مفوض الحكومة اللبنانية فادي عقيقي، وذلك من أجل تصوير مشاهد خاصة بكليب أغنيتهما الجديدة المقرر طرحها قريبا وتحمل عنوان "حدوتة" كلمات ولحن جمانة جمال وتوزيع حسام صعبى، يبقى السؤال هل يظهر كليب الأغنية للنور؟ خاصة أن هناك محاولات جارية الآن من أجل الحصول على ذلك التصريح الذى يسمح لـ شيرين بلقاء فضل، حيث سافرت شيرين بعد حفلها في مهرجان موازين مباشرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت من أجل ذلك الغرض، وحال عدم الحصول على إذن سيلجأ الطرفان إلى الاكتفاء بالأوديو وطرحه على هذا النحو غالبا.

وعن مخيم عين الحلوة فهو مخيم مقيد، لسكانه من اللبنانيين واللاجئين الفلسطينين، وللعاملين في منظمات الأمم المتحدة، ويتطلب دخوله لغير هؤلاء، موافقات أمنية من الجهات المعنية في لبنان بهدف "حفظ السّلم الأهلي" في المخيم، وكانت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب قد زارت بالفعل من قبل النجم اللبناني فضل شاكر، في مقر إقامته بمخيم عين الحلوة في عام 2022، لكنها استُدعيت حينها للتحقيق من قبل الأمن العام اللبناني، بناءً على طلب مفوض الحكومة، على الرغم من حصولها، آنذاك، على أذن بدخول المخيم، وهو الأمر الذي تقدمت به هذه المرة لكنها لم تحصل على الموافقة الأمنية.