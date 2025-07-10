شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى وروبى ومحمد لطفى يصلون جنازة المخرج سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجوم محمد هنيدى وروبى ومحمد لطفى على حضور جنازة المخرج الراحل سامح عبد العزيز فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان المخرج سامح عبد العزيز رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم نتيجة الأزمة الصحية التي ألمت به منذ أيام واستدعت دخوله إلى المستشفى، بعد إصابته مؤخرا بعدوى فيروسية في الدم، أسهمت في رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية.

يذكر أن سامح عبد العزيز ولد في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عدد كبير من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم المخرج سامح عبد العزيز مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.