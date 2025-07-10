أجمل 10 افلام لــ كارينا كابور.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 05:58 مساءً - تعدّ نجمة بوليوود كارينا كابور Kareena Kapoor واحدة من نجمات بوليوود الأكثر شهرة وجماهيرية، تتميز بجمال جذاب وملامح ملفتة جعلتها من أجمل نجمات السينما الهندية على الإطلاق بالاضافة لتميز موهبتها التمثيلية التي قدمت من خلالها أبرز الأدوار البطولية في السينما، إنها نجمة بوليوود كارينا كابور التي تنحدر من أُسرة فنية وهي عائلة كابور العريقة، فهي حفيدة الممثل وصانع الأفلام راج كابور، وإخوان جدها هُما الممثلان القديران شامي كابور الذي كان معروفاً في الخمسينيات والستينيات، وشاشي كابور الذي اشتهر في السبعينيات والثمانينيات، وأختها هي الممثلة كاريشما كابور Karishma Kapoor التي كانت من أبرز ممثلات التسعينيات، إضافةً إلى ذلك فوالدها راندير كابور ممثل وعمها ريشي كابور ممثل ناجح منذُ السبعينيات. وقد كان للنجاح الذي حققته عائلة كارينا كابور وشهرتها الأثر الكبير بدخولها عالم التمثيل واحترافه.

بدأت كارينا مسيرتها عام 2000 في فيلم اللاجئين مع النجم ابهيشيك باتشان Abhishek Bachchan نجل الأسطورة أميتاب باتشان Amitabh Bachchan وحازت من خلاله على العديد من الجوائز منها جائزة فيلم فير لأفضل ممثلة صاعدة، لتتوالى نجاحاتها عام 2003 بفيلم تشاميلي الذي شهد دخولها مصاف أعلى النجمات أجراً وأكثرهن نجاحاً الى اليوم.

وهنا نرصد لكم في هذا الموضوع أجمل 10 أفلام لكارينا كابور في عالم السينما الهندية.

فيلم Jab We Met

تدور أحداث فيلم Jab We Met حول حياة رجل أعمال يعاني من الاكتئاب، ويلتقي بفتاة شجاعة ومرحة مفعمة بالحيوية والحياة وغير مرتبطة تساعده على التخلص من حالة الاكتئاب التي يعاني منها، وهنا تبدأ أحداث الفيلم في اطار شعبي ورومانسي، وتم إنتاجه عام 2007 وكتبه وأخرجه امتياز علي الذي استوحي أحداث الحلقات الأولى للفيلم من المسلسل الهندي kasauti zindagi kay-KZK - ثالث أكثر مسلسل مشاهدة في آسيا- ويشارك كارينا كابور البطولة النجم شاهد كابور Shahid Kapoor.

فيلم Bodyguard

تدور أحداث فيلم Bodyguard حول الحارس الخاص لافلي سينغ الذي قام والد ديفا بتأجيره مِن أجل حمايتها مِن بعض الأشخاص الذين يرغبون بإلحاق الأذى بها بشتى الطرق الممكنة، ولكن ديفا كفتاة شابة ترغب في العيش حياة سعيدة وممتعة كباقي أقرانها فإنها سريعاً ما تشعر بالضيق مِن ملازمة الحارس لها فتحاول بدورها أن تحصل على حريتها منه و لكن ما لا تعلمه أنها تكنّ له مشاعر خفية وهو أيضاً يبادلها هذه المشاعر. تم انتاجه عام 2012 ويشاركها البطولة النجم سلمان خان Salman Khan.

فيلم Gori Tere Pyaar Mein

في جوٍ كوميدي يرصد الفيلم قصة سريرام فينكات -عمران خان- وهو شاب سطحي وبسيط في تفكيره، لا يعطي أي أهمية لعائلته أو أصدقائه أو لأية علاقةٍ إنسانية، ليس ذلك فقط فهو لا يحترم أي نظامٍ أو قانونٍ ولهذا فهو الابن الضال في عائلته. ولكن حياته تأخذ منحنى جديدًا على غفلةٍ منه لتنقلب خصائص أموره رأسًا على عقب. الفيلم من بطولة كارينا كابور وعمران خان وتم انتاجه عام 2013.

فيلم Singham Again

فيلم Singham Again يعد من أهم الأفلام التي قدمتها كارينا كابور في مسيرتها التمثيلية، حيث تم عرضه ولأول مرة في دور سنيما الهند يوم 1 نوفمبر 2024، وهو من الأعمال السينمائية التي تدور في إطار الدراما والأكشن مع لمسات من الإثارة والتشويق التي عززت من جاذبيته ولفتت أنظار الملايين له من دول العالم المختلفة، حيث تدور قصته حول شخصية سينجام الذي يعود إلى مطاردة جديدة وذلك عند تكليفه بالمشاركة مع فريقه للتخلص والقبض على رجل غامض شرير بهدف إنقاذ زوجته، الفيلم من إخراج روهيت شيتي وتأليف أنوش نانداكومار وفيدي جودجاونكار وأبهيجيت خومان وشارك في التمثيل مع النجمة كارينا كابور كلًا من أجاي ديفجان Ajay Devgan ورانفير سينج Ranveer Singh وأكشاي كومار وديبيكا بادكون Deepika Padukone.

فيلم Ek Main Aur Ekk tu

يشارك النجمة كارينا كابور بطولة فيلم Ek Main Aur Ekk tu النجم عمران خان وقد صدر عام 2012، وتدور أحداثه حول شاب فقد وظيفته، ويعيش حالة من الضغط النفسي لذا يبدأ بالتردد إلى طبيب نفسي وهناك يحدث ما لم يخطر على باله أبداً، حيث يلتقي بفتاة يتفقان معاً على اللقاء والاحتفال باليوم المجيد وفي صباح اليوم التالي يكتشفان أنهما تزوجا، وهنا تبدأ احداث القصة الرومانسية والمشوقة.

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فيلم Kambakkht Ishq

تم إنتاج فيلم " Kambakkht Ishq " عام 2009 وهو من بطولة كارينا كابور والنجم أكشاي كومار Akshay Kumar وتدور أحداثه حول لاكي دوشي مؤدي الحركات الخطرة الذي يقرر أن يتزوج مِن زميلته في العمل كاميني ساندهو، ولكن صديقه فيراج شيرجيل يعترض على هذه الخطوة المتسرعة كما ان سيمريتا راي صديقة كاميني التي تكره الرجال تُحاول إبعاد صديقتها عن زوجها و هو ما يُسبب في وقوع الكثير مِن المشاكل بين الزوجين.

فيلم Kabhi Khushi Kabhie Gham

هو فيلم هندي من إخراج كاران جوهر Karan Johar صدر في دور السينما الهندية عام 2001. وتحكي قصة الفيلم عن عائلة ثرية يتسبب زواج ابنها الأكبر في تشتتها لسنوات حتى يجمع شملها بصعوبة الابن الأصغر. وهو من بطولة نخبة من عمالقة كبار نجوم بوليوود الى جانب كارينا كابور وهم أميتاب باتشان، جايا باتشان، شاه روخ خان Shahrukhan، كاجول Kajol، هريتيك روشان، وراني مخرجي.

فيلم Heroine

هو فيلم درامي يسلط الضوء على حياة النجوم في عالم الفن، صدر في دور السينما الهندية عام 2012. وهو من إخراج مادهور بانداركار وبطولة كارينا كابور و أرجون رامبال. تدور أحداث الفيلم حول نجمة هوليود الشهيرة ماهي أرورا التي تدفع ضرائب كبيرة للغاية نتيجة كونها نجمة حيث تواجه في حياتها الكثير و الكثير مِن المشاكل والصعاب.

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فيلم idiots 3

فيلم دراما كوميدي شبابي. تم إنتاجه في الهند وصدر عام 2009. الفيلم من إخراج راجكومار هيراني، وإنتاج فيديو فينود تشوبرا، وكتب السيناريو ابهيجات جوشي بمساعدة المخرج. وهو من بطولة عامر خان، وكارينا كابور، وبومان إيراني، وشرمان جوشي، ومادهافان. ينتقد الفيلم أوضاع التعليم الجامعيّ في الهند والوسائل التقليدية المتبعة به في إطار رومانسي كوميدي يجذب المشاهد، ويعتبر من أنجح أفلام السينما الهندية للنجمة كارينا كابور.

فيلم Omkara

فيلم Omkara هو من اشهر أفلام النجمة كارينا كابور الدرامية والأكشن، تدور احداثه حول اومكارا وهو سياسي يفقد الثقه بالناس، ويبدأ الشك فى أقرب الناس إليه حتى يقوده الشك الى شكوك حول خيانة زوجته له، ويقوم أومكارا بتنفيذ العديد من الجرائم السياسية نيابة عن كبار المسؤولين، فتارة تجده يقوم باختطاف ابنة رجل سياسى وتارة أخرى يوقع سياسي آخر في فضيحة أخلاقية كما أنه يقوم بتصفية أصدقائه في نهاية الفيلم. يلعب دور البطولة الى جانب النجمة كارينا كابور النجوم سيف علي خان Saif Ali Khan، وأفجاي ديفجان.

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